Trực tiếp U17 Hàn Quốc 2-0 U17 Uganda: Thế trận hấp dẫn
VOV.VN - Trực tiếp U17 Hàn Quốc vs U17 Uganda bảng B U17 World Cup 2026 diễn lúc 20h ngày 19/11 theo giờ Việt Nam.
64': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Thủ môn Ashraf Lukyamuzi cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ U17 Hàn Quốc.
61': U17 Hàn Quốc phản công nhanh, nhưng pha xử lý bóng cuối cùng của Kim Jiho lại không tốt, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 cho đại diện châu Á.
58': NGUY HIỂM !!! Thủ môn của U17 Uganda mắc sai lầm, nhưng sau đó anh đã nỗ lực phá bóng trước khi tiền đạo U17 Hàn Quốc kịp tung cú dứt điểm.
53': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Uganda tấn công bên cánh phải, bóng được Fahad Ismail căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ U17 Hàn Quốc đá phá bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, đại diện châu Phi không làm khó được U17 Hàn Quốc.
50': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc lên bóng nhanh, cơ hội đến với Nam Ian, cầu thủ này dứt điểm bóng đập chân hậu vệ U17 Uganda đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ashraf Lukyamuzi, tỉ số là 2-0 cho đại diên châu Á.
49': CỨU THUA !!! Henry Muhoozi có khoảng trống trước vòng cấm địa U17 Hàn Quốc, anh tung cú dứt điểm căng buộc thủ môn Jang Junyeong phải đấm bóng cứu thua. Ở pha đá phạt góc sau đó, thủ môn Jang Junyeong vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.
46': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiho có pha căng ngang rất hay cho Lee Inwoo dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Sau đó, U17 Hàn Quốc đá phạt góc, nhưng không làm khó được thủ môn Ashraf Lukyamuzi.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Hàn Quốc tạm dẫn 1-0 trước U17 Uganda.
45+3': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiho có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cắt ngang khung thành U17 Uganda.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
43': KHÔNG VÀO !!! Nam Ian có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt.
40': U17 Uganda thi đấu rất cố gắng, nhưng vẫn chưa tìm được bàn gỡ hòa dù đội bóng này đã tạo ra một số cơ hội rõ rệt ở những phút đã qua.
34': KHÔNG VÀO !!! Isima Magala có cơ hội đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Fahad Ismail, nhưng không đánh bai được thủ môn U17 Hàn Quốc. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của U17 Uganda từ đầu trận.
32': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Uganda tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm U17 Hàn Quốc, nhưng hàng thủ đại diện châu Á đã hóa giải thành công.
27': KHÔNG VÀO !!! U17 Uganda đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng tiền đạo đại diện châu Phi đã phạm lỗi với thủ môn đối phương nên bị trọng tài cắt còi.
25': U17 Uganda nỗ lực đẩy cao đội hình, tấn công dồn ép U17 Hàn Quốc để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công, khi đại diện châu Á đang chơi tập trung, hỗ trợ phòng ngự tốt.
22': PHẠT GÓC !!! U17 Uganda đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Hàn Quốc đã chơi tốt và hóa giải thành công.
18': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Như vậy sau khi tham khảo video quay chậm và trợ lý, trọng tài từ chối bàn thắng của Choi Jaehyeok vì cầu thủ U17 Hàn Quốc đã mắc lỗi việt vị trước đó, tỉ số vẫn đang là 1-0.
16': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa của U17 Uganda, U17 Hàn Quốc tung 3 cú dứt điểm liên tiếp, người cuối cùng đưa bóng vào lưới là Choi Jaehyeok, tỉ số là 2-0 cho đại diện châu Á.
15': PHẠM LỖI !!! U17 Hàn Quốc tổ chức lên bóng nhanh, nhưng Kim Jiho đã bị phạm lỗi ở giữa sân, trọng tài cho đại diện châu Á được hưởng quả phạt trực tiếp.
13': PHẢN CÔNG !!! U17 Hàn Quốc để mất bóng trước khu vực cấm địa tạo điều kiện cho U17 Uganda phản công, nhưng Isima Magala lại chuyền bóng lỗi.
10': Sau khi bị dẫn bàn, U17 Uganda đang chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đội bóng của HLV Kingston Laryea vẫn chưa làm khó được U17 Hàn Quốc.
8': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công trung lộ, bóng được chuyền cho Kim Jiho bên cánh phải, cầu thủ này có góc sút rộng trong vòng cấm, anh tung cú dứt điểm căng đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
6': PHẠM LỖI !!! Baek Geon đi bóng xâm nhập vòng cấm và thực hiện pha căng ngang, nhưng bị hậu vệ đối phương bắt bài, sau đó cầu thủ số 7 đã phạm lỗi với đối thủ nên bị trọng tài cắt còi. U17 Uganda sau đó phản công nhanh nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thắng được thủ môn Jang Junyeong.
5': KHÔNG VÀO !!! Nam Ian đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đi chệch khung thành U17 Uganda. Đại diện châu Á đang có thế trận lấn lướt, nhưng vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn ngon ăn.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kim Jiho đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa của U17 Uganda, nhưng không vượt qua được các hậu vệ đối phương.
1': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc và U17 Uganda nhập cuộc rất hứng khởi, hai đội thi đấu với tốc độ cao.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Hình ảnh phòng thay đồ của U17 Uganda (Ảnh:FUFA)
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