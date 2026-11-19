11:37

U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U17 Uganda nhờ vị thế và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, những kết quả gần đây cho thấy đại diện châu Á chưa có phong độ thực sự thuyết phục.

Tại giải U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc chỉ giành 5 điểm sau 3 trận vòng bảng và dừng bước ở tứ kết trước U17 Uzbekistan trên loạt luân lưu. Sau đó, đội bóng của HLV Back Gee-tae tiếp tục thua 3 trong 4 trận giao hữu trước các đối thủ châu Âu.

Ở chiều ngược lại, U17 Uganda không được đánh giá cao tại châu Phi. Dù vậy, đội bóng này vẫn giành vé dự World Cup sau chiến thắng trước U17 Ghana ở trận play-off. Đáng chú ý, tại giải đấu năm ngoái, Uganda từng lọt vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu tham dự.

Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm, U17 Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Uganda có đủ khả năng tạo ra khó khăn. Đại diện châu Á nhiều khả năng giành chiến thắng, nhưng khó tạo ra cách biệt lớn.