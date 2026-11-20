Trực tiếp U17 Trung Quốc 0-5 U17 Tây Ban Nha: Chênh lệch đẳng cấp
VOV.VN - Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Tây Ban Nha bảng H của U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 21h ngày 20/11/2026.
Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Tây Ban Nha bảng H của U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 21h ngày 20/11/2026 theo giờ Việt Nam.
Trận đấu có 3 phút bù giờ !!!
86' VÀO OOO!!!! U17 Tây Ban Nha có tình huống phối hợp tấn công mẫu mực và Guillermo có pha đệm bóng cận thành nhẹ nhàng để nâng tỷ số lên 5-0.
79' VÀO OOO!!!! Pesquer tung ra cú sút xa khiến thủ môn của U17 Trung Quốc không thể bắt dính, bóng bật ra và Emeka dễ dàng băng vào dứt điểm tung lưới, nâng tỷ số lên 4-0.
74' VÀO OO!!! Tunkara bứt tốc, vượt qua 3-4 cầu thủ Trung Quốc rồi chuyền cho Emeka. Cầu thủ số 7 của Tây Ban Nha tung ra cú đá từ góc rất hẹp, đưa trái bóng hướng về góc xa khung thành. 3-0 cho Tây Ban Nha.
72' Tây Ban Nha đã rút dần các trụ cột rời sân nhưng vẫn làm chủ trận đấu. U17 Trung Quốc gần như không có bóng để chơi.
67' U17 Tây Ban Nha chuyền bóng hỏng nhưng cầu thủ cướp được bóng của Trung Quốc đã không thể thực hiện pha triển khai tấn công.
60' U17 Tây Ban Nha dù không giữ nhịp độ quá cao nhưng vẫn đang chiếm ưu thế và gần như đá nửa sân.
53' U17 Tây Ban Nha "thêu hoa, dệt gấm" trước vòng cấm U17 Trung Quốc khiến đội bóng châu Á phải rất vất vả mới có thể cản phá.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về U17 Tây Ban Nha. 2 bàn còn là ít với những gì đại diện châu Âu đã thể hiện.
45+2' VÀO OOO !! Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 20m, Tunkara tung ra cú sút kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào góc khó, đánh bại thủ môn Trung Quốc và nâng tỷ số lên 2-0.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!
40' VÀO OOOOO!!! Trên chấm 11m, Jordi Pesquer dứt điểm quyết đoán, ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho U17 Tây Ban Nha.
37' Trọng tài cho U17 Tây Ban Nha hưởng phạt đền khi cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi với cầu thủ của đại diện châu Âu.
29' U17 Tây Ban Nha đưa bóng vào vòng cấm U17 Trung Quốc nhưng không thể có được cú dứt điểm.
21' Thế trận trên sân vẫn đang nghiêng về U17 Tây Ban Nha nhưng bàn mở tỷ số chưa đến.
11' Imga của U17 Tây Ban Nha xử lý đẳng cấp, vượt qua cầu thủ U17 Trung Quốc trước khi dứt điểm góc hẹp khiến thủ môn Trung Quốc vất vả cứu thua.
5' Tốc độ trận đấu khá cao. Đôi bên đều đang nỗ lực tấn công.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Trung Quốc giao bóng trước.
Hôm nay 20/11, U17 World Cup 2026 bước vào ngày thi đấu thứ hai với 8 trận đấu của các bảng E, F, G, H sẽ được tổ chức vào các khung giờ từ 20h đến 23h theo giờ Việt Nam.
Ở khung 21h, U17 Trung Quốc sẽ có màn so tài với U17 Tây Ban Nha tại bảng H. U17 Tây Ban Nha bước vào giải đấu tại Qatar với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Đại diện châu Âu giành quyền tham dự sau khi lọt vào bán kết U17 châu Âu 2026. Đây là đội bóng có truyền thống đáng tự hào tại sân chơi này, với 4 lần vào chung kết các năm 1991, 2003, 2007 và 2017. Dù vậy, họ chưa từng giành chức vô địch và đó là lý do HLV David Cubillo cũng không giấu tham vọng đưa Tây Ban Nha lên ngôi ở VCK U17 World Cup 2026.
Dù thiếu vắng một số trụ cột nhưng U17 Tây Ban Nha vẫn mang đến Qatar năm nay đội hình rất mạnh với những cái tên gốc châu Phi đáng chú ý như Darlington Osuchukwu, Ebrima Tunkara, Baba Kourouma.
Trong khi đó, U17 Trung Quốc trở lại World Cup sau 21 năm vắng bóng. Đội bóng của HLV Bin Ukishima giành ngôi á quân U17 châu Á 2026, sau khi vượt qua Saudi Arabia 3-1 ở tứ kết và Australia 2-0 tại bán kết. Trong trận chung kết, Trung Quốc từng bị Nhật Bản dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn ghi được 2 bàn để thu hẹp cách biệt, trước khi chấp nhận thất bại 2-3.
Hành trình đó cho thấy Trung Quốc có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh, đồng thời sở hữu tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Đội trưởng Zhou Yunuo giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Zhao Songyuan, Wan Xiang và He Sifan là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt trên hàng công.
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