Trực tiếp U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên: Quyết tâm giành 3 điểm

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Trước thềm các trận đấu tại bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và sẵn sàng bước vào cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết.

Tại buổi họp báo trước giải, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam được lựa chọn đăng cai bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. Nhà cầm quân người Nhật Bản đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các CLB trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

“Đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui khi giải đấu vòng loại U20 châu Á được tổ chức tại Việt Nam. Trước thềm giải đấu, chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ VFF cũng như các câu lạc bộ để có được điều kiện tập luyện lý tưởng nhất có thể”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

U20 Việt Nam rút kinh nghiệm sau giải Đông Nam Á

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 mang đến cho U20 Việt Nam nhiều bài học quan trọng.

Đội tuyển không đạt kết quả như kỳ vọng tại giải đấu này. Tuy nhiên, HLV Yutaka Ikeuchi xem đó là cơ hội để ban huấn luyện và các cầu thủ nhận diện rõ những hạn chế, từ đó điều chỉnh quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027.

“Ở giải Đông Nam Á vừa rồi, chúng tôi chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đó là một thất bại đáng tiếc nhưng cũng là bài học lớn cho U20 Việt Nam. Qua bài học đó, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho vòng loại U20 châu Á lần này”, HLV Yutaka Ikeuchi nói.

HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá cao U20 Triều Tiên

Ở trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 CHDCND Triều Tiên. HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá đây là đối thủ mạnh và dự báo đội tuyển sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ban huấn luyện gặp không ít khó khăn trong việc thu thập thông tin về U20 CHDCND Triều Tiên. Vì vậy, đội tuyển phải kết hợp những dữ liệu hiện có với kinh nghiệm chuyên môn để phân tích đối thủ và xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

“CHDCND Triều Tiên là một đối thủ rất mạnh. Họ luôn có lối chơi thể lực và tinh thần tốt, nên đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức mình để đối diện với họ”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

U20 Việt Nam chủ động phương án nhân sự

Về tình hình lực lượng, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ban huấn luyện đã chủ động tìm kiếm các phương án thay thế trong bối cảnh một số cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương.

Đội tuyển tập trung nâng cao nền tảng thể lực, chuyên môn cho các cầu thủ hiện có, đồng thời thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa các vị trí. HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng quá trình chuẩn bị đã giúp toàn đội đạt trạng thái sẵn sàng trước khi bước vào giải đấu.

“Đến thời điểm hiện tại, toàn đội U20 Việt Nam từ ban huấn luyện đến các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào giải đấu”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.

Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh quyết tâm hướng tới Vòng chung kết

Cùng tham dự buổi họp báo, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh đánh giá U20 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tích cực và duy trì sự gắn kết trong thời gian qua.

Theo Nguyễn Quốc Khánh, đội tuyển từng gặp một số khó khăn về lực lượng trong giai đoạn tập trung đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn duy trì sự tự tin và quyết tâm hướng tới mục tiêu giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Đội trưởng U20 Việt Nam cũng đánh giá cao những sự bổ sung lực lượng trong quá trình chuẩn bị. Theo anh, các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và các giải quốc tế sẽ mang đến những giá trị đáng kể cho tập thể.

“Sự bổ sung này là một đóng góp rất lớn cho tập thể đội cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn chiến thuật. Thi đấu tại V-League cũng như trải nghiệm ở các giải đấu quốc tế mang lại kinh nghiệm quý giá, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn cho toàn đội”, Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Đội trưởng U20 Việt Nam đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và kêu gọi sự cổ vũ của khán giả trong các trận đấu sắp tới.

“Chúng em hứa sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Hy vọng khán giả sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho U20 Việt Nam thi đấu tốt tại vòng loại lần này”, Nguyễn Quốc Khánh nói.