Khởi tranh vòng loại U20 châu Á 2027

Vòng loại U20 châu Á 2027 có tổng cộng 42 đội tham gia thi đấu với 31 đội thi đấu ở vòng loại chính và 11 đội tranh tài ở nhóm phát triển.

U20 Thái Lan tập luyện, chuẩn bị trước giải. (Ảnh: FAT).

Các đội tham dự nhóm phát triển sẽ không có cơ hội tham dự VCK mà các suất đến với VCK sẽ chỉ được xác định từ 8 bảng đấu của vòng loại chính.

Trong 8 bảng của vòng loại chính, 8 đội nhất và 7 đội nhì xuất sắc sẽ giành quyền vào VCK. Do bảng A chỉ còn 3 đội, các đội nhì bảng ở các bảng 4 đội sẽ phải trừ đi kết quả với đội cuối bảng khi xét thành tích tính vé đến với VCK.

Những đội bóng được đánh giá cao trong khả năng giành vé dự VCK là Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia hay Uzbekistan.

Với người hâm mộ Việt Nam, bảng C nhận được quan tâm đặc biệt khi có sự hiện diện của U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải gặp Iran, Palestine và Triều Tiên. Đây là những đối thủ không dễ và các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều.

Do đây là giải đấu tính suất tham dự VCK U20 châu Á năm 2027 nên các cầu thủ tham dự giải sẽ là những gương mặt sinh năm 2007 trở về sau.