Trương Vinh Hiển vào chung kết Singapore Open 2026

Trương Vinh Hiển cùng Kenta Miyoshi đã giành chiến thắng 2-0 trước cặp Eunggwon Kim - Hong Kit Wong ở bán kết nội dung đôi nam giải pickleball Singapore Open 2026. Tỷ số các set ở trận này là 11-9 và 11-8.

Tiến vào chung kết, Trương Vinh Hiển cùng Kenta Miyoshi sẽ tranh chức vô địch với cặp Len Yang – Collin Johns, những người đã vượt qua cặp Robert Stirling - Lucas Pascoe ở trận bán kết còn lại.

Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: FBNV)

Như vậy, Trương Vinh Hiển đang đứng trước cơ hội có lần thứ 2 giành chức vô địch nội dung đôi nam ở mùa giải PPA Asia Tour 2026. Trước đó, Trương Vinh Hiển từng cùng Đỗ Minh Quân vô địch nội dung đôi nam tại chặng Beijing Open 2026.

Dù lọt vào chung kết nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển đã lỗi hẹn với trận chung kết nội dung đơn nam Singapore Open 2026. Tay vợt Việt Nam thua ngược 1-2 (11-6, 2-11, 9-11) trước Adam Harvey ở bán kết.

Ở nội dung đơn nam Singapore Open 2026, Trương Vinh Hiển sẽ tranh hạng ba với Marco Leung. Trong khi đó, Adam Harvey sẽ tranh ngôi vô địch với Hong Kit Wong.

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