Từ đỉnh cao ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam có đủ sức bứt phá ở châu Á?

Tiếng còi mãn cuộc tại sân vận động Mỹ Đình tối 26/8 không chỉ khép lại trận chung kết đầy duyên nợ giữa hai “ông lớn” của bóng đá Đông Nam Á, mà còn mở ra một câu hỏi lớn hơn cho chính bóng đá Việt Nam. Khi Những chiến binh Sao Vàng một lần nữa đứng trên đỉnh Đông Nam Á, người ta bắt đầu tự hỏi: ngọn núi tiếp theo - châu Á - liệu có còn quá xa?

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Dương Thuật)

Đông Nam Á đã quá chật?

Nếu nhìn lại hành trình tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gần như đi qua mọi cung bậc của một nhà vô địch. Từ màn hủy diệt 7-0 trước Timor Leste, đến trận hòa đầy bế tắc trước Singapore, rồi chiến thắng bản lĩnh ngay trên sân của Indonesia, tất cả tạo nên một bức tranh đủ đầy.

Điểm đáng nói nhất nằm ở cách đội tuyển Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn. Khi bị đặt dưới áp lực tại Bogor, thầy trò HLV Kim Sang Sik phản ứng bằng hai bàn thắng sớm. Khi cần sự chắc chắn trước Malaysia, Hoàng Đức và các đồng đội giữ sạch lưới cả hai lượt trận bán kết. Khi cần khoảnh khắc bùng nổ ở chung kết, những cầu thủ dự bị bước ra và định đoạt trận đấu.

Quang Hải tỏa sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duy)

Thực tế, chức vô địch 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương khu vực. Sau các cột mốc 2008, 2018 và 2024, giờ đây bóng đá Việt Nam không chỉ biết bước lên đỉnh mà còn biết cách ở lại đó.

Nhưng chính sự thống trị ấy lại đặt ra một nghịch lý. Khi bạn đã quen với chiến thắng trong một “vùng lãnh thổ”, thì chính vùng lãnh thổ đó lại trở nên nhỏ bé.

Bóng đá khu vực Đông Nam Á, xét cho cùng, truyền thông vẫn ví von là “ao làng” nếu đặt cạnh bức tranh rộng lớn của bóng đá châu Á. Những chiến thắng trước Malaysia hay Thái Lan có thể mang lại niềm tự hào, nhưng chưa đủ để đảm bảo rằng Việt Nam có thể đứng vững trước Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.

Nói một cách vui vui, việc liên tục vô địch ASEAN Cup giống như một học sinh giỏi luôn đứng đầu lớp. Nhưng để bước ra kỳ thi quốc gia, mọi thứ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Khi giấc mơ châu Á không chỉ cần cảm xúc

Không thể phủ nhận, HLV Kim Sang Sik đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho đội tuyển Việt Nam. Trong chưa đầy hai năm, ông Kim cùng các cấp độ đội tuyển giành tới bốn danh hiệu lớn, một con số đủ khiến bất kỳ người tiền nhiệm nào cũng phải “chạnh lòng”.

Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở cách HLV Kim Sang Sik xây dựng đội bóng. Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân, mà vận hành như một hệ thống có chiều sâu.

Liệu "ma thuật đen" của HLV Kim Sang Sik còn hiệu nghiệm ở sân chơi châu Á? (Ảnh: Hoài Thương)

Đình Bắc có thể bùng nổ với 5 bàn thắng, Xuân Son có thể định đoạt trận đấu ở bán kết, nhưng khi cần, Hai Long hay Quang Hải vẫn sẵn sàng bước ra từ ghế dự bị để tạo khác biệt. Đó là thứ “xa xỉ” mà không nhiều đội bóng Đông Nam Á có được.

Hàng phòng ngự cũng là điểm tựa đáng tin cậy. Việc chỉ thủng lưới đúng một bàn sau vòng bảng và giữ sạch lưới trong cả hai trận bán kết cho thấy sự chắc chắn hiếm thấy.

Tuy nhiên, nếu nhìn ra châu Á, những điểm mạnh ấy vẫn cần được kiểm chứng.

Ở cấp độ cao hơn, tốc độ trận đấu nhanh hơn, cường độ tranh chấp lớn hơn và sai lầm bị trừng phạt khắc nghiệt hơn. Một pha xử lý chậm nhịp có thể phải trả giá bằng bàn thua, một khoảnh khắc mất tập trung có thể khiến cả trận đấu sụp đổ.

Đó là điều mà bóng đá Việt Nam đã nhiều lần trải qua trong quá khứ.

Vì thế, câu hỏi là Việt Nam mạnh đến đâu khi bước ra khỏi vùng an toàn.

Asian Cup 2027 sẽ là phép thử rõ ràng nhất. Ở đó, đội tuyển Việt Nam không còn được phép “làm nóng” bằng những đối thủ quen thuộc. Mỗi trận đấu đều là một bài kiểm tra khắc nghiệt, nơi danh hiệu ASEAN Cup chỉ còn mang tính tham khảo.

Ảnh: Ngọc Duy

Nhìn lại hành trình đã qua, có thể nói đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những gì tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một thế hệ cầu thủ chín muồi, một huấn luyện viên có triết lý rõ ràng và quan trọng nhất là tâm thế của một nhà vô địch.

Nhưng bóng đá luôn tàn nhẫn với những ai ngủ quên trên chiến thắng.

Đông Nam Á đã không còn là thử thách quá lớn. Điều đó vừa là thành tựu, vừa là áp lực. Bởi khi đã quen đứng trên đỉnh, mọi bước đi tiếp theo đều phải hướng lên cao hơn.

Châu Á không phải miền đất hứa, càng không phải nơi dành cho những giấc mơ lãng mạn. Đó là sân khấu của tốc độ, sức mạnh và sự khắc nghiệt.

Để tồn tại ở đó, đội tuyển Việt Nam cần nhiều hơn ở những chức vô địch khu vực. Những chiến binh Sao Vàng cần sự tiến hóa về thể chất, chiến thuật và cả bản lĩnh.

Nhưng nếu có một điều để tin tưởng, thì đó chính là cách đội tuyển Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách tại ASEAN Cup 2026. Không hoàn hảo, nhưng đủ bản lĩnh. Không áp đảo tuyệt đối, nhưng luôn biết cách kết liễu đối thủ khi cần.

Và đôi khi, trong những hành trình lớn, đó chính là khởi đầu quan trọng nhất.

Câu trả lời cho tham vọng châu Á vẫn còn ở phía trước. Nhưng ít nhất, sau đêm Mỹ Đình, Việt Nam đã có quyền mơ… và mơ một cách nghiêm túc.