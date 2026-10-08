TRỰC TIẾP Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh vòng 3 V-League 2026/2027: Mục tiêu 3 điểm

12:15

Trước khi đấu trường V-League quay lại, Thể Công Viettel đã có cuộc tiếp đón Melbourne Victory ở sân chơi AFC Champions League 2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy và hòa 1-1. Chưa kể trước đó ở vòng 2 của V-League, Thể Công Viettel đã phải nhận thất bại 0-1 trong màn đối đầu với CAHN trong thế hơn người, vì thế vị trí của đội bóng áo lính hiện không quá thuyết phục ở thứ 7 trên bảng tổng sắp với 3 điểm.

Ở cuộc tiếp đón Hà Tĩnh - một đối thủ không được đánh giá quá cao, thầy trò HLV Popov đang rất hào hứng trong việc giành trọn 3 điểm, để có thể cải thiện thành tích và thứ hạng. Thực tế điều này cũng chẳng lạ, bởi cuộc so kè này họ được chơi trên sân nhà, chưa kể lực lượng của Thể Công Viettel cũng được đánh giá cao hơn so với đội khách, nên mục tiêu giành trọn 3 điểm của đội bóng áo lính không quá khó khăn.

Ở chiều ngược lại, lực lượng của Hà Tĩnh không được đánh giá cao. Đội bóng này mới có 1 trận thắng duy nhất trước Đồng Nai ngay trên sân nhà ở vòng 2, qua đó đang tạm có 3 điểm cùng với Thể Công Viettel, nhưng xếp sau trên bảng xếp hạng (hạng 11) vì thua hiệu số.

Đây là lý do mà ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của đối thủ, mục tiêu của thầy trò tân HLV Phan Như Thuật là giành trọn 3 điểm, nhưng thực sự điều này chẳng đơn giản cho đội bóng núi Hồng. Nói thế, bởi thành tích của Hà Tĩnh thể hiện qua 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2026/2027 không quá tốt.