Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3 trong trận đấu cuối cùng giải CFA Team China 2026.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3 trong trận đấu cuối cùng giải CFA Team China 2026.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất cố gắng nhưng U16 Kyrgyzstan có sự nhỉnh hơn về thể chất cũng như độ già dơ để giành chiến thắng.
Chung cuộc, U16 Việt Nam chia tay CFA Team China 2026 với 3 trận toàn thua. Đây sẽ là những bài học quý giá với lứa cầu thủ mới toanh sinh năm 2010, 2011 của bóng đá Việt Nam trước khi chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới.