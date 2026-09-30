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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3

Thứ Tư, 15:06, 30/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3 trong trận đấu cuối cùng giải CFA Team China 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9: U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3 trong trận đấu cuối cùng giải CFA Team China 2026. 

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất cố gắng nhưng U16 Kyrgyzstan có sự nhỉnh hơn về thể chất cũng như độ già dơ để giành chiến thắng. 

Chung cuộc, U16 Việt Nam chia tay CFA Team China 2026 với 3 trận toàn thua. Đây sẽ là những bài học quý giá với lứa cầu thủ mới toanh sinh năm 2010, 2011 của bóng đá Việt Nam trước khi chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới. 

17:00
17:04

Hôm nay 30/9, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở giải đấu CFA Team China 2026 diễn ra ở Thẩm Dương (Trung Quốc). Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U16 Kyrgyzstan. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 13h trên sân vận động Thẩm Hà. 

ket qua bong da viet nam hom nay 30 9 u16 viet nam thua u16 kyrgyzstan 0-3 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Trong trận đấu đầu tiên, với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011, U16 Việt Nam khởi đầu trận gặp Australia khá tốt và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 do công của Trung Anh. 

Tuy nhiên sau đó U16 Việt Nam đã không thể duy trì được sự tập trung ở hàng thủ trước sức ép lớn từ U16 Australia. Đội bạn ghi 4 bàn để dẫn lại 4-1 trước khi U16 Việt Nam có thêm bàn thắng ở cuối trận do công của Minh Nhật. Đến phút 83, U16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn Australia trên chấm 11m.

Đến trận thứ hai, U16 Việt Nam đã chơi khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ngược lại, U16 Trung Quốc dù bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng vẫn có được bàn thắng quyết định. 

Phút 70, U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Ji Zhenghao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đấu ghi bàn mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất. 

U16 Việt Nam đã thất bại cả 2 trận đã qua của giải CFA Team China 2026 nên chắc chắn sẽ quyết tâm đánh bại Kyrgyzstan trong trận đấu chiều nay. 

Kyrgyzstan đã thể hiện được năng lực ở 2 trận đấu đã qua khi hòa Trung Quốc 3-3 và hòa Australia 2-2. Đại diện châu Á vẫn còn cơ hội vô địch nếu đánh bại U16 Việt Nam hôm nay. 

17:05
 

 

12:21
12:35
ket qua bong da viet nam hom nay 30 9 u16 viet nam thua u16 kyrgyzstan 0-3 hinh anh 2
U16 Việt Nam đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sau những trận đấu với Trung Quốc và Australia. (Ảnh: Tân Hoa Xã). 
13:00

1' Trận đấu bắt đầu !!!!

13:09

10' Những phút đầu đang diễn ra với thế trận cân bằng. 

13:22

21' VÀO !! U16  Kyrgyzstan có bàn mở tỷ số với tình huống tận dụng thời cơ từ pha bóng cố định. 

13:32

30' Theo những diễn biến cập nhật mới nhất, tỷ số vẫn đang là 0-1. U16 Việt Nam trận này thiếu tiền đạo chủ lực Trung Anh do đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U16 Trung Quốc. 

13:45
13:47

Hiệp 1 kết thúc. 

14:03

Hiệp 2 bắt đầu !!!!!

14:06

47' Ngay đầu hiệp 2, Kyrgyzstan đã có thêm cơ hội để ghi bàn nhưng đại diện Trung Á đã không tận dụng thành công. 

14:13

57' Alimzhanov và Khodzhaev là những nhân tố quan trọng trên hàng công của U16 Kyrgyzstan, bộ đôi này cũng đã tạo được một số cơ hội về khung thành U16 Việt Nam. 

14:14
ket qua bong da viet nam hom nay 30 9 u16 viet nam thua u16 kyrgyzstan 0-3 hinh anh 3
Sân vận động Thẩm Hà, nơi diễn ra trận đấu. (Ảnh: Sohu). 
14:22

68' U16 Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng chưa thành công. 

14:31

78' Trận đấu đang dần trôi về những phút cuối. U16 Kyrgyzstan vẫn đang tạm dẫn trước. 

14:46

87' VÀO! Khi dâng cao tấn công, U16 Việt Nam đã để lộ khoảng trống ở hàng thủ và Kyrgyzstan khai thác rất tốt để ghi bàn thắng thứ hai. 

14:51

Trận đấu bước vào những phút bù giờ !!!

14:56

90+5' VÀO !! U16 Kyrgyzstan có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. 

15:01

Trận đấu kết thúc, U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3. 

ket qua bong da viet nam hom nay 30 9 u16 viet nam thua u16 kyrgyzstan 0-3 hinh anh 4

 

Nhân Nam/VOV.VN
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