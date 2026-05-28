U19 Indonesia triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài so tài U19 Việt Nam

Thứ Năm, 11:00, 28/05/2026
VOV.VN - Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Indonesia đã triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài, sẵn sàng cho trận đấu với U19 Việt Nam.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 1/6 tới tại Medan (Indonesia). Theo kết quả bốc thăm, U19 Indonesia ở cùng bảng A với U19 Việt Nam, Timor Leste và Myanmar. 

Amar Brkic (áo đỏ) - cầu thủ gốc Đức trong thành phần U19 Indonesia. (Ảnh: PSSI). 

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U19 Indonesia đã triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài, những gương mặt đã cùng các lứa trẻ của bóng đá Indonesia tham dự nhiều giải đấu quốc tế trước đây. 

Theo đó, những cầu thủ có gốc nước ngoài được HLV Nova Arianto triệu tập là: Amar Brkic (cầu thủ gốc Đức), Mathew Baker (Melbourne City/Australia), Timothy Baker (Western United/Australia), Zinadein Ardiansyah (Sydney FC/Australia), Eizar Tanjung (Sydney FC/Australia), Welber Jardim (São Paulo/Brazil) và Igor Sanders (FC Eindhoven/Hà Lan).

Đây là những gương mặt từng tham dự các kỳ U17 World Cup 2023 và 2025 cùng U17 Indonesia, những giải đấu mà đội bóng này đã ít nhiều để lại dấu ấn. 

Bên cạnh các cầu thủ gốc nước ngoài, U19 Indonesia lần này còn có nhiều cầu thủ đã từng góp mặt trong trận U16 Indonesia thắng U16 Việt Nam 5-0 năm 2024. 

Theo lịch thi đấu, U19 Indonesia sẽ gặp U19 Việt Nam vào 20h ngày 7/6. 

U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục giải Đông Nam Á

VOV.VN - Trước ngày tham dự U19 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định những thành công của các đội tuyển trẻ và ĐTQG Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, vừa tạo thêm trách nhiệm cho U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục giải Đông Nam Á

Lịch thi đấu và trực tiếp U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2026

U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đội Nhật Bản trên hành trình săn vé World Cup

U19 Việt Nam đối diện khó khăn lớn ở giải U19 Đông Nam Á 2026

U19 Việt Nam chuẩn bị dự giải Đông Nam Á: Cầu thủ Việt kiều Moric vắng mặt

