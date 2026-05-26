U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục giải Đông Nam Á

Thứ Ba, 20:06, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước ngày tham dự U19 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định những thành công của các đội tuyển trẻ và ĐTQG Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, vừa tạo thêm trách nhiệm cho U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo HLV Yutaka Ikeuchi, U19 Việt Nam đã bắt đầu quá trình tập trung từ cách đây khoảng một tháng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là Vòng loại U20 châu Á 2027. Dù chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vắng mặt vì lý do khách quan, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại.

“Đúng là một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ có chất lượng khác”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

u19 viet nam quyet tam chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 1
Ảnh: VFF

Trong thời gian qua, Ban huấn luyện tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện khả năng vận hành chiến thuật và giúp các cầu thủ thích nghi với triết lý bóng đá mà đội hướng tới. Theo HLV Yutaka Ikeuchi, các cầu thủ U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt trong việc tiếp cận phong cách chơi bóng và yêu cầu chiến thuật mà BHL đề ra.

Đánh giá về chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày vừa qua tại Nhật Bản, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết đây là giai đoạn rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Thông qua sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp tại Nhật Bản, U19 Việt Nam đã được sắp xếp thi đấu với nhiều đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Đặc biệt, trận đấu với đội B của CLB Shimizu S-Pulse – đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ thuộc đội một – đã mang lại những trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. HLV Yutaka Ikeuchi cũng đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn từ các trận đấu tập này khi U19 Việt Nam được cọ xát với những đối thủ mạnh cả về thể lực lẫn kỹ năng, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

u19 viet nam quyet tam chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 2
Ảnh: VFF

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích trong bối cảnh các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, ông coi đây là trách nhiệm và động lực để toàn đội nỗ lực nhiều hơn.

“Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này”, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ.

u19 viet nam quyet tam chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 3
Ảnh: VFF

Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Theo ông, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U17 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao. “Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.

Chia sẻ về triết lý bóng đá mà mình xây dựng cho U19 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết ông hướng tới lối chơi công thủ toàn diện, trong đó toàn đội cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách đồng bộ. “Tôi muốn làm sao để cả đội hình cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói thêm.

u19 viet nam quyet tam chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 4
Ảnh: VFF

Liên quan đến điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội trong buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng khí hậu tại Indonesia có nhiều nét tương đồng với Việt Nam nên các cầu thủ sẽ sớm thích nghi. Ban huấn luyện cũng chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho toàn đội.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28/5 để tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6/2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

u19 viet nam quyet tam chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 5
Lịch thi đấu U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026
PV/VOV.VN
