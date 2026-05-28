U19 Việt Nam "choáng ngợp" khi đến Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

Thứ Năm, 20:24, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U19 Việt Nam đã đến Medan (Indonesia) vào tối 28/5. Điều đặc biệt là đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt ghi hình, chụp ảnh và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Theo kế hoạch được các bộ phận chức năng VFF chủ động phối hợp triển khai từ sớm, U19 Việt Nam gồm 36 thành viên đã hoàn tất hành trình di chuyển đúng thời gian dự kiến.

Ảnh: VFF. 

Trong suốt quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, nối chuyến và nhận hành lý, mọi công việc đều diễn ra thuận lợi, không phát sinh vấn đề ngoài dự tính. Toàn bộ thành viên đội tuyển đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt và giữ được tinh thần ổn định sau hành trình kéo dài gần trọn một ngày.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay Medan, toàn đội đã di chuyển về khách sạn lưu trú để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các buổi tập đầu tiên tại Indonesia.

Đáng chú ý, ngay khi đội tuyển U19 Việt Nam đặt chân tới sân bay Medan, đông đảo phóng viên và truyền thông Indonesia đã có mặt ghi hình, chụp ảnh và đưa tin về sự xuất hiện của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể của truyền thông chủ nhà đối với giải đấu năm nay, đặc biệt là các đội tuyển được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao tại bảng A.

Ảnh: VFF.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

U19 Việt Nam đối mặt thử thách, chốt cầu thủ từ châu Âu cho giải Đông Nam Á

VOV.VN - U19 Việt Nam đã chốt danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026, trong đó có tiền vệ đang ăn tập tại Tây Ban Nha - Trương Gia Khôi.

U19 Indonesia triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài so tài U19 Việt Nam

VOV.VN - Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Indonesia đã triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài, sẵn sàng cho trận đấu với U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục giải Đông Nam Á

VOV.VN - Trước ngày tham dự U19 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định những thành công của các đội tuyển trẻ và ĐTQG Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, vừa tạo thêm trách nhiệm cho U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra trên đất Indonesia.

U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đội Nhật Bản trên hành trình săn vé World Cup

VOV.VN - U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đối thủ hơn tuổi trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản trên hành trình săn vé dự World Cup.

