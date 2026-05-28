U19 Việt Nam đối mặt thử thách, chốt cầu thủ từ châu Âu cho giải Đông Nam Á

Thứ Năm, 12:56, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U19 Việt Nam đã chốt danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026, trong đó có tiền vệ đang ăn tập tại Tây Ban Nha - Trương Gia Khôi.

Hôm nay 28/5, U19 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. U19 Việt Nam khởi hành từ TP.HCM lúc 9h50 trên chuyến bay tới Jakarta và hạ cánh lúc 13h00 theo giờ địa phương. 

Ảnh: VFF. 

Sau đó, toàn đội tiếp tục nối chuyến nội địa từ Jakarta tới Medan – địa điểm đăng cai giải đấu – với thời gian khởi hành lúc 16h35 và đến nơi vào khoảng 19h. 

Tổng thời gian di chuyển kéo dài gần trọn một ngày, bao gồm thời gian bay nối chuyến và chờ đợi giữa hai chặng, đặt ra không ít thách thức về thể trạng cho các cầu thủ trẻ. Do hạn chế về đường bay tới Medan, đây là phương án di chuyển phù hợp nhất đối với đội tuyển U19 Việt Nam.

Trước ngày lên đường, HLV cũng đã rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ một ngày trước trận ra quân tại giải.

Trong những cầu thủ được lên đường sang Indonesia đáng chú ý có tiền vệ đang ăn tập tại Tây Ban Nha - Trương Gia Khôi, người thi đấu cho đội trẻ Huesca. 

Ảnh: VFF. 

Nhìn chung, lực lượng U19 Việt Nam dự U19 Đông Nam Á 2026 chưa phải lực lượng mạnh nhất khi có rất nhiều cầu thủ quen mặt trong lứa tuổi 18, 19 (sinh năm 2007, 2008) không thể thi đấu tại giải này vì nhiều lý do khác nhau. 

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.

PV/VOV.VN
U19 Indonesia triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc nước ngoài so tài U19 Việt Nam
U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục giải Đông Nam Á

VOV.VN - Trước ngày tham dự U19 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi khẳng định những thành công của các đội tuyển trẻ và ĐTQG Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, vừa tạo thêm trách nhiệm cho U19 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra trên đất Indonesia.

U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đội Nhật Bản trên hành trình săn vé World Cup

VOV.VN - U19 Việt Nam thắng liên tiếp các đối thủ hơn tuổi trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản trên hành trình săn vé dự World Cup.

U19 Việt Nam đối diện khó khăn lớn ở giải U19 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trong khi U19 Lào rút lui, không tham dự khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc liệt.

