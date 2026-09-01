U20 Việt Nam thua đậm U20 Triều Tiên, HLV Ikeuchi vẫn lạc quan

U20 Việt Nam chưa hết cơ hội tại vòng loại U20 châu Á 2027

Sau thất bại 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân bảng C - Vòng loại U20 châu Á 2027, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi thừa nhận U20 Việt Nam bộc lộ hạn chế về kinh nghiệm, ý thức phòng ngự và khả năng duy trì sự cân bằng trong hiệp hai. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định đội vẫn còn cơ hội và sẽ nỗ lực hướng tới chiến thắng ở hai trận còn lại.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng U20 Việt Nam đã thực hiện khá tốt kế hoạch trong hiệp một. Đội chủ động chơi chắc chắn, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội tổ chức phản công.

“Ở hiệp một, tôi nghĩ toàn đội đã thi đấu đúng theo kế hoạch ban đầu. Chúng tôi đá hơi thiên về phòng ngự một chút và chờ cơ hội phản công. Mặc dù chưa đi tới bàn thắng cuối cùng, nhưng ở khía cạnh phòng ngự thì các cầu thủ đã làm tương đối tốt”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam.

Tuy nhiên, thế trận thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. U20 Việt Nam để U20 CHDCND Triều Tiên ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai. HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng thời điểm này đã bộc lộ rõ những hạn chế về kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, việc liên tiếp nhận bàn thua khiến các cầu thủ nóng vội. U20 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không duy trì được sự cân bằng như trong hiệp một.

“Việc bị thủng lưới liên tiếp hai bàn đã khiến tâm lý thi đấu trở nên nôn nóng, đẩy cao đội hình tấn công và làm mất đi sự cân bằng”, HLV Yutaka Ikeuchi phân tích.

Bên cạnh yếu tố tâm lý và kinh nghiệm, HLV Yutaka Ikeuchi cũng đề cập đến vấn đề thể lực. Tuy nhiên, ông cho rằng thể lực không phải nguyên nhân duy nhất khiến U20 Việt Nam đánh mất thế trận.

Nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ ra sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự, những sai sót cá nhân và kinh nghiệm thi đấu thực tế cũng ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội.

HLV Yutaka Ikeuchi cho biết nhiều cầu thủ U20 Việt Nam chưa có cơ hội thi đấu trọn vẹn 90 phút thường xuyên tại CLB chủ quản. Việc thiếu trải nghiệm ở những trận đấu có cường độ cao khiến các cầu thủ gặp khó khăn khi phải duy trì sự tập trung và tổ chức đội hình trong cả trận.

Dù nhận thất bại nặng nề ở trận ra quân, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam chưa hết cơ hội tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích trận đấu, xác định những điểm mạnh, hạn chế và điều chỉnh kế hoạch cho hai trận đấu tiếp theo.

“Tất nhiên là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận, tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được trong ngày hôm nay”, ông nói.

Về công tác chuẩn bị cho các đối thủ tiếp theo, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết Ban huấn luyện sẽ phối hợp với bộ phận phân tích để nghiên cứu kỹ U20 Iran và U20 Palestine. Đội tuyển cũng phải tính toán lại phương án nhân sự khi Lê Phát trở lại CLB để thi đấu tại V-League và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội.

Trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trên sân Việt Trì, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự tiếc nuối khi U20 Việt Nam không thể giành kết quả như kỳ vọng. Ông đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu trong phần còn lại của giải đấu.

“Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.