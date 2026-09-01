U20 Thái Lan và U20 Campuchia gây ấn tượng ở vòng loại U20 châu Á 2027

Trong loạt trận ra quân ở vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam gây thất vọng lớn khi để thua 0-3 trước U20 Triều Tiên. Kết quả này khiến U20 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành tấm vé đi tiếp, dù có lợi thế sân nhà.

Nếu như U20 Việt Nam gây thất vọng thì các đại diện Đông Nam Á như U20 Thái Lan và U20 Campuchia lại có được kết quả thuận lợi. U20 Thái Lan có chiến thắng 1-0 trước U20 UAE nhờ pha lập công của Ponsan.

Kết quả các trận đấu vòng loại U20 châu Á 2027 của các đại diện Đông Nam Á.

Chiến thắng này giúp “Voi chiến” đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng với Turkmenistan. Ở lượt trận thứ 2 của bảng F, U20 Thái Lan sẽ đối đầu trực tiếp với U20 Turkmenistan để phân định ngôi đầu.

Trong khi đó, U20 Campuchia cũng gây ấn tượng mạnh. Đội bóng này đã có chiến thắng 2-1 trước U20 Yemen, qua đó tạm đứng thứ 2 bảng G, xếp sau U20 Nhật Bản vì thua chỉ số phụ.

Những đại diện Đông Nam Á còn lại là U20 Lào thua U20 Australia với tỉ số 0-2. U20 Indonesia và U20 Malaysia chia điểm với tỉ số hòa 0-0 ở trận ra quân tại bảng H.