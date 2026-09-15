Trực tiếp U23 Philippines 0-0 U23 Uzbekistan bóng đá nam ASIAD 2026

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Vào lúc 13h30 hôm nay 15/9, môn bóng đá nam của ASIAD 2026 (Á vận hội lần thứ 20) sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Đây cũng chính là màn so tài ở bảng C, bảng đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam.

Ảnh: UFA.

Trước giải đấu, U23 Philippines đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản. Theo đó, HLV Garrath McPherson đã triệu tập hàng loạt cầu thủ vừa dự ASEAN Cup 2026 cùng ĐTQG Philippines như Sandro Reyes, Santi Rublico, Adrian Ugelvik, Pocholo Bugas, Andres Aldeguer, John Lucero.

Reyes là đội trưởng U23 Philippines và đang thi đấu tại Giải hạng 5 Đức. Trong khi đó, Rublico từng được đào tạo tại lò đào tạo Atletico Madrid và đã có 19 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia dù sinh năm 2005.

Adrian Ugelvik hay Pocholo Bugas còn nằm trong diện cầu thủ quá 23 tuổi cùng với cầu thủ khá giàu kinh nghiệm là Michael Baldisimo, gương mặt có gốc gác Canada.

Trong khi đó, Uzbekistan đã sớm có những bước chuẩn bị cho giải đấu tại Nhật Bản. HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan đã triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung bắt đầu từ ngày 1/9 tại thủ đô Tashkent. Đội bóng này sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10/9.

Đáng chú ý, U23 Uzbekistan thực chất sẽ dùng lứa U21 cho giải đấu năm nay để giúp những gương mặt trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới giải U23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles 2028.

Dù không sử dụng những tốt nhất trong lứa tuổi, U23 Uzbekistan vẫn có những gương mặt đáng quan tâm với nhân tố nổi bật nhất là Mukhammadali Urinboev. Cầu thủ này hiện khoác áo Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai hành lang cánh. Theo Transfermarkt, Urinboev được định giá khoảng 400.000 euro, thuộc nhóm cầu thủ có giá trị cao tại môn bóng đá nam ASIAD 20.

Ngoài Urinboev, các cầu thủ còn lại của U23 Uzbekistan chủ yếu đang thi đấu tại giải quốc nội, trong màu áo những CLB hàng đầu như Pakhtakor, Nasaf và Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt đã thường xuyên được triệu tập lên U23 Uzbekistan như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev.