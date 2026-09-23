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Trực tiếp U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026

Thứ Tư, 12:30, 23/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9/2026.

Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9/2026 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào tứ kết. 

13:07

37' UAE đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa tìm được đường tiếp cận khung thành của U23 Trung Quốc. 

13:04
pickleball_16.jpg

Nhập môn Pickleball: Cách tạo nhịp khi Dink tại khu vực Bếp

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13:03
truc tiep u23 trung quoc 0-0 u23 uae bong da nam asiad 2026 hinh anh 1
Sân vận động Toyota, nơi diễn ra trận đấu. (Ảnh: FAT). 
12:58

27' U23 Trung Quốc vẫn đang chủ động chơi chậm, chắc nên tốc độ trận đấu ở mức dưới trung bình. UAE dù cần chiến thắng nhưng không mạo hiểm ồ ạt tấn công.

12:51

21' U23 Iran đã mở tỷ số trước U23 Triều Tiên. Điều đó khiến trận đấu UAE và Trung Quốc trở nên khó lường hơn. 

12:45

14' UAE được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 19m, Al Ghassani tung ra cú đá rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành Trung Quốc. 

12:42

11' Đôi bên đang thi đấu rất quyết liệt. Các cầu thủ UAE và Trung Quốc sẵn sàng phạm lỗi, thậm chí lỗi khá thô để ngăn cản đối phương chơi bóng. 

12:34

4' Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ không cao. U23 Trung Quốc chỉ cần 1 điểm nên đang chủ động phòng ngự, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. 

12:30

1' Trận đấu bắt đầu !!!! U23 Trung Quốc giao bóng trước. 

11:21
truc tiep u23 trung quoc 0-0 u23 uae bong da nam asiad 2026 hinh anh 2
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
11:12

Trong danh sách đăng ký thi đấu của U23 UAE, có Mackenzie Hunt, Leonard Amesimeku, Solomon Sosu và Junior Ndiaye là những gương mặt nhập tịch. HLV của đội bóng này là cựu danh thủ của Croatia - Igor Biscan. 

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Ảnh: AIGNOC. 
08:57
08:49
 

 

08:49

Với 4 điểm, U23 Trung Quốc vẫn chưa thể giành vé. Thậm chí, đội bóng này có nguy cơ bị loại nếu như trắng tay trước U23 UAE. Bên kia chiến tuyến, đội bóng Tây Á cũng chưa tắt hy vọng dù mới giành được 1 điểm. Nếu thắng U23 Trung Quốc, U23 UAE sẽ có nhiều cơ hội để tiến bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Với tính chất ấy nên cuộc so tài này hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

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Ảnh: CCTV. 

Phải thắng nên U23 UAE sẽ dốc sức tấn công. Tuy vậy, hàng công của đội bóng Tây Á không phải biến ảo hay sắc sảo để có thể xuyên thủng lưới U23 Trung Quốc. Sau 2 trận đấu, U23 UAE mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Có thể thấy, khả năng triển khai bóng của Al Menhali và đồng đội khá bế tắc nên thiếu tính đột phá để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.

Muốn thắng, U23 UAE phải biết ghi bàn chứ không đơn thuần là tạo áp lực bằng thế trận. Nhưng với những gì đã thể hiện, niềm tin để đội bóng này phá vỡ phòng tuyến của U23 Trung Quốc là không cao. Ngược lại, U23 Trung Quốc tỏ ra sắc sảo mỗi khi có cơ hội hãm thành. Do đó, U23 Trung Quốc là đội được đánh giá cao hơn. 

08:41
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Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất. 
08:34
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Trần Tiến/VOV.VN
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