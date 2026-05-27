VFF phạt nặng trọng tài Trần Ngọc Nhớ vì thổi phạt đền… tưởng tượng

Cụ thể, thông qua văn bản số 1233/LĐBĐVN-ĐHTT gửi Câu lạc bộ Thể Công Viettel, VFF đã đưa ra phản hồi chính thức về tình huống gây tranh cãi tại vòng 24 V-League 2025/2026. Sau quá trình rà soát và đánh giá lại băng hình, ban chuyên môn của VFF khẳng định quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ (áo vàng) mắc sai lầm nghiêm trọng.

Tình huống dẫn đến sai sót nhận định của trọng tài diễn ra vào phút 20 của trận đấu. Lúc này, cầu thủ mang áo số 11 (Thanh Nhà) bên phía PVF CAND có pha đột phá vào khu vực 16m50 của Thể Công Viettel ở vị trí sát đường biên ngang, trước khi chuyền ngược bóng lại cho tuyến hai.

Sau một nhịp khống chế và chuẩn bị tung cú sút, cầu thủ mang áo số 79 (Hà Văn Việt) của PVF CAND đã ngã trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Trần Ngọc Nhớ cắt còi, nhận định cầu thủ Đào Văn Nam của Thể Công Viettel đã phạm lỗi và quyết định cho PVF CAND hưởng một quả phạt đền.

Dù vậy, qua lăng kính chuyên môn, VFF xác định đây là một tình huống nhận định sai lầm làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Dựa trên kết quả đánh giá, VFF đã lập tức áp dụng hình thức kỷ luật tạm dừng phân công làm nhiệm vụ đối với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Cơ quan này khẳng định án phạt được thực hiện tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như quy chế hiện hành của bóng đá Việt Nam.

