English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VFF phạt nặng trọng tài Trần Ngọc Nhớ vì thổi phạt đền… tưởng tượng

Thứ Tư, 12:35, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài Trần Ngọc Nhớ, sau khi kết luận vị "vua áo đen" này mắc sai lầm khi thổi phạt đền Thể Công Viettel trong trận đấu gặp PVF CAND.

Cụ thể, thông qua văn bản số 1233/LĐBĐVN-ĐHTT gửi Câu lạc bộ Thể Công Viettel, VFF đã đưa ra phản hồi chính thức về tình huống gây tranh cãi tại vòng 24 V-League 2025/2026. Sau quá trình rà soát và đánh giá lại băng hình, ban chuyên môn của VFF khẳng định quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác.

vff phat nang trong tai tran ngoc nho vi thoi phat den tuong tuong hinh anh 1
Trọng tài Trần Ngọc Nhớ (áo vàng) mắc sai lầm nghiêm trọng.

Tình huống dẫn đến sai sót nhận định của trọng tài diễn ra vào phút 20 của trận đấu. Lúc này, cầu thủ mang áo số 11 (Thanh Nhà) bên phía PVF CAND có pha đột phá vào khu vực 16m50 của Thể Công Viettel ở vị trí sát đường biên ngang, trước khi chuyền ngược bóng lại cho tuyến hai.

Sau một nhịp khống chế và chuẩn bị tung cú sút, cầu thủ mang áo số 79 (Hà Văn Việt) của PVF CAND đã ngã trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Trần Ngọc Nhớ cắt còi, nhận định cầu thủ Đào Văn Nam của Thể Công Viettel đã phạm lỗi và quyết định cho PVF CAND hưởng một quả phạt đền.

Dù vậy, qua lăng kính chuyên môn, VFF xác định đây là một tình huống nhận định sai lầm làm ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Dựa trên kết quả đánh giá, VFF đã lập tức áp dụng hình thức kỷ luật tạm dừng phân công làm nhiệm vụ đối với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Cơ quan này khẳng định án phạt được thực hiện tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như quy chế hiện hành của bóng đá Việt Nam.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Trí Minh/VOV.VN
Tag: VFF trọng tài Trần Ngọc Nhớ đình chỉ trọng tài Trần Ngọc Nhớ Thể Công Viettel PVF-CAND
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?
Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?

VOV.VN - Công Phượng và các đồng đội ở Đồng Nai chỉ cần không thua hoặc Bắc Ninh đánh rơi điểm số thì sẽ giành chức vô địch và lên chơi ở v-League 2026/2027.

Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?

Công Phượng cùng Đồng Nai thăng hạng V-League trong tuần này?

VOV.VN - Công Phượng và các đồng đội ở Đồng Nai chỉ cần không thua hoặc Bắc Ninh đánh rơi điểm số thì sẽ giành chức vô địch và lên chơi ở v-League 2026/2027.

Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League
Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League; HLV Chu Đình Nghiêm chính thức gia nhập “đại gia” V-League; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ…

Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League

Tin bóng đá 26-5: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận tin không vui trong ngày nâng cúp vô địch V-League; HLV Chu Đình Nghiêm chính thức gia nhập “đại gia” V-League; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ…

SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026
SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - SLNA sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng sau khi chính thức trụ hạng V-League 2025/2026.

SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - SLNA sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng sau khi chính thức trụ hạng V-League 2025/2026.

CLB TP.HCM đối mặt khó khăn chồng chất ở cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026
CLB TP.HCM đối mặt khó khăn chồng chất ở cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - CLB TP.HCM rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” ở cuộc đua trụ hạng khi vừa chịu áp lực điểm số sít sao vừa tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước hai vòng đấu cuối của V-League 2025/2026.

CLB TP.HCM đối mặt khó khăn chồng chất ở cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

CLB TP.HCM đối mặt khó khăn chồng chất ở cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - CLB TP.HCM rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” ở cuộc đua trụ hạng khi vừa chịu áp lực điểm số sít sao vừa tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước hai vòng đấu cuối của V-League 2025/2026.

Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở phố Núi
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở phố Núi

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến các trận đấu của những đội bóng đua trụ hạng.

Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở phố Núi

Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở phố Núi

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến các trận đấu của những đội bóng đua trụ hạng.

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên
Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026, Hoàng Hên có trận đấu ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1.

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026, Hoàng Hên có trận đấu ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế