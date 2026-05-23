Việt Nam giành HCV lịch sử tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới

Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV nội dung nhảy chống và Nguyễn Văn Khánh Phong giành HCB nội dung vòng treo tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới

Thể dục dụng cụ Việt Nam có chiến tích lịch sử tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới (FIG World Challenge Cup 2026) diễn ra ở Uzbekistan, với tấm HCV nội dung nhảy chống của Nguyễn Thị Như Quỳnh. Tuyển thủ Việt Nam vượt qua các đối thủ khi hoàn thành phần thi với thành tích 13.175 điểm.

Nguyễn Thị Như Quỳnh sinh năm 1998, từng giành HCB châu Á và HCB SEA Games 31 tại nội dung nhảy chống. Tấm HCV nội dung nhảy chống tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới là chiến tích để đời với cá nhân Nguyễn Thị Như Quỳnh.

Các thành viên đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam

Sau khi Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV nội dung nhảy chống, Thể dục dụng cụ Việt Nam tiếp tục có thêm huy chương tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới, với tấm HCB nội dung vòng treo của Nguyễn Văn Khánh Phong.

Cúp Thể dục dụng cụ thế giới là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam. Lực lượng tham dự giải đấu này gồm 5 VĐV là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Đây cũng là những nhân tố chủ chốt để thể dục dụng cụ Việt Nam hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 10 tới.