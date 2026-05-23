中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam giành HCV lịch sử tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới

Thứ Bảy, 22:13, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam có thành tích lịch sử tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới khi Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV nội dung nhảy chống.

viet nam gianh hcv lich su tai cup the duc dung cu the gioi hinh anh 1
Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV nội dung nhảy chống và Nguyễn Văn Khánh Phong giành HCB nội dung vòng treo tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 

Thể dục dụng cụ Việt Nam có chiến tích lịch sử tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới (FIG World Challenge Cup 2026) diễn ra ở Uzbekistan, với tấm HCV nội dung nhảy chống của Nguyễn Thị Như Quỳnh. Tuyển thủ Việt Nam vượt qua các đối thủ khi hoàn thành phần thi với thành tích 13.175 điểm.

Nguyễn Thị Như Quỳnh sinh năm 1998, từng giành HCB châu Á và HCB SEA Games 31 tại nội dung nhảy chống. Tấm HCV nội dung nhảy chống tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới là chiến tích để đời với cá nhân Nguyễn Thị Như Quỳnh.

viet nam gianh hcv lich su tai cup the duc dung cu the gioi hinh anh 2
Các thành viên đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam

Sau khi Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV nội dung nhảy chống, Thể dục dụng cụ Việt Nam tiếp tục có thêm huy chương tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới, với tấm HCB nội dung vòng treo của Nguyễn Văn Khánh Phong.

Cúp Thể dục dụng cụ thế giới là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam. Lực lượng tham dự giải đấu này gồm 5 VĐV là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Đây cũng là những nhân tố chủ chốt để thể dục dụng cụ Việt Nam hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 10 tới.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á
Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM được AFC vinh danh với giải thưởng Fair Play của Cúp C1 châu Á nữ 2025/2026.

Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á

Đội bóng Việt Nam được AFC vinh danh tại Cúp C1 châu Á

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM được AFC vinh danh với giải thưởng Fair Play của Cúp C1 châu Á nữ 2025/2026.

Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM
Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

VOV.VN - Ninh Bình vượt lên dẫn trước nhờ công của Gustavo và đã ở rất gần chiến thắng, nhưng CA TP.HCM đã ra về với kết quả hòa 1-1 khi tiền đạo Việt kiều Lee Williams tỏa sáng ở phút bù giờ.

Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

Tiền đạo Việt kiều ghi bàn phút bù giờ, Ninh Bình rơi chiến thắng trước CA TP.HCM

VOV.VN - Ninh Bình vượt lên dẫn trước nhờ công của Gustavo và đã ở rất gần chiến thắng, nhưng CA TP.HCM đã ra về với kết quả hòa 1-1 khi tiền đạo Việt kiều Lee Williams tỏa sáng ở phút bù giờ.

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội
Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

Khai mạc Ngày hội thể thao khối An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội thể thao dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân, Công an TP Hà Nội là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Kỳ thú ván đấu cờ dưới mặt nước giải cờ vua lặn thế giới 2026
Kỳ thú ván đấu cờ dưới mặt nước giải cờ vua lặn thế giới 2026

VOV.VN - Trong giải đấu đặc biệt này, các kỳ thủ phải lặn xuống nước, chơi cờ trên bàn cờ đặt ở đáy bể bơi. Mỗi nước cờ gắn với một lần nín thở. Đã xác định được các nhà vô địch nam và nữ trong cuộc thi này.

Kỳ thú ván đấu cờ dưới mặt nước giải cờ vua lặn thế giới 2026

Kỳ thú ván đấu cờ dưới mặt nước giải cờ vua lặn thế giới 2026

VOV.VN - Trong giải đấu đặc biệt này, các kỳ thủ phải lặn xuống nước, chơi cờ trên bàn cờ đặt ở đáy bể bơi. Mỗi nước cờ gắn với một lần nín thở. Đã xác định được các nhà vô địch nam và nữ trong cuộc thi này.

Hanoi Buffaloes thắng áp đảo Nha Trang Dolphins trong ngày mở màn VBA 2026
Hanoi Buffaloes thắng áp đảo Nha Trang Dolphins trong ngày mở màn VBA 2026

VOV.VN - Nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes thắng áp đảo Nha Trang Dolphins với tỉ số 116-92 trong ngày mở màn VBA 2026.

Hanoi Buffaloes thắng áp đảo Nha Trang Dolphins trong ngày mở màn VBA 2026

Hanoi Buffaloes thắng áp đảo Nha Trang Dolphins trong ngày mở màn VBA 2026

VOV.VN - Nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes thắng áp đảo Nha Trang Dolphins với tỉ số 116-92 trong ngày mở màn VBA 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế