VPF thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, tham vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam

Chiều 6/8, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty VPF và hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, đi kèm slogan “World Game, Our Festival – Sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia”. Hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp bao gồm: Giải Vô địch Quốc gia (V-League 1), Giải Hạng Nhất Quốc gia (V-League 2) và Giải Cúp Quốc gia (National Cup).

Đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh thương hiệu mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn phát triển của VPF trong giai đoạn mới. Bộ nhận diện được xây dựng trên những tiêu chí cốt lõi: phản ánh khát vọng vươn lên của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; mang tinh thần hiện đại để kết nối với nhiều thế hệ người hâm mộ; góp phần nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của các giải đấu; đồng thời kể câu chuyện của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bằng một ngôn ngữ thiết kế giàu bản sắc, đồng nhất, có tính nhận diện và khả năng ứng dụng cao.

Logo VPF và Các Giải đấu – Biểu tượng của vinh quang và bản sắc dân tộc.

Tại Việt Nam, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là sức mạnh to lớn gắn kết con người, địa phương và cả dân tộc. Điểm nhấn đặc biệt của bộ nhận diện là sự kết hợp sâu sắc với triết lý của Slogan mới, nơi nhịp đập bóng đá thế giới được hòa cùng năng lượng, bản lĩnh kiên cường và bản sắc dân tộc của người Việt.

Mỗi đường nét, màu sắc và yếu tố đồ họa trong bộ nhận diện không chỉ nhằm kể câu chuyện của bóng đá chuyên nghiệp, mà còn khẳng định: dù là môn thể thao của thế giới, ở Việt Nam, chúng ta tạo nên một phiên bản của riêng mình. Bóng đá không chỉ là một sân chơi, chúng ta sống với bóng đá, hòa mình vào bóng đá và tinh thần lễ hội Việt Nam đã biến các sân đấu, khán đài thành những ngày hội mang đậm truyền thống, tự hào và nhiệt huyết.

Lấy cảm hứng từ ý nghĩa của con số 8 – biểu tượng của sự phát triển, thịnh vượng và không ngừng vươn lên trong văn hóa Á Đông, logo VPF được cấu thành bởi tám khối hình ấn tượng, mang phong cách tối giản, hiện đại để kiến tạo những giá trị tích cực cho tương lai.

Bên cạnh logo VPF là logo riêng của từng giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, được xây dựng trên hai biểu tượng cốt lõi: chữ V (Việt Nam, V-League, Victory - Chiến thắng) đại diện cho khát vọng chinh phục, và chiếc Cúp vô địch – nơi hội tụ mọi nỗ lực, cảm xúc và vinh quang của các đội bóng.

Bộ nhận diện có sử dụng gam màu chủ đạo là đỏ và vàng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và luôn hiện diện trong những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá nước nhà. Kết hợp cùng hệ thống kiểu chữ được thiết kế riêng biệt và đồng nhất, bộ nhận diện truyền tải trọn vẹn thông điệp: trong những thời khắc khó khăn hay huy hoàng, bóng đá đã giúp chúng ta bước tiếp, vươn xa mà không đánh mất chính mình.

VPF tin rằng một thương hiệu mạnh phải được bồi đắp bằng chất lượng giải đấu, sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và trên hết là tình yêu của hàng triệu người hâm mộ. Việc ra mắt bộ nhận diện và slogan mới sẽ là nền tảng để VPF triển khai những đổi mới toàn diện, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái minh bạch, hiện đại, nâng tầm giá trị bóng đá Việt Nam và biến mỗi giải đấu thực sự trở thành một "Lễ hội quốc gia".