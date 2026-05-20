U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin
VOV.VN - U17 Nhật Bản giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin, khi thắng U17 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu với tỉ số 3-2.
Trận bán kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan đã diễn ra vô cùng kịch tính. Tưởng chừng như phải nhận thất bại, nhưng bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng của Ezemuokwe đã kéo U17 Nhật Bản từ "cõi chết" trở về, trước khi bản lĩnh trên chấm luân lưu giúp họ đoạt vé vào chung kết.
Bước ngoặt từ chấm 11m trong hiệp một
Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. U17 Nhật Bản là đội chủ động kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật của nhà đương kim vô địch U17 Uzbekistan. Sự bế tắc của các học trò HLV Shingi Ono thể hiện rõ khi những nỗ lực cá nhân của Kimura hay các tình huống leo biên đều bị hàng thủ đối phương hóa giải.
Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 26. Từ một tình huống đột phá dũng mãnh xâm nhập vòng cấm, Ravshanbekov đã buộc trung vệ Ezemuokwe của U17 Nhật Bản phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đại diện Trung Á (Ezemuokwe cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng).
Trên chấm 11m ở phút 28, Aliyev không mắc bất cứ sai lầm nào, đánh lừa thủ môn Oshita để mở tỷ số 1-0 cho U17 Uzbekistan. Khó khăn càng thêm chồng chất cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc khi đến phút bù giờ 45+4', Tsuneyoshi dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.
Kịch tính phút bù giờ và loạt luân lưu định mệnh
Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, U17 Uzbekistan vẫn cho thấy sự khó chịu với cự ly đội hình hợp lý. Thậm chí, U17 Uzbekistan còn tạo ra nhiều pha phản công sắc bén với các cơ hội ngon ăn của Sadirjonov (phút 60) hay Aliyev (phút 67).
Tình huống gây tranh cãi nổ ra ở phút 78 khi U17 Nhật Bản đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Motosuna, nhưng trọng tài lại từ chối bàn thắng vì cho rằng có lỗi việt vị, dù băng quay chậm cho thấy đây là một quyết định sai lầm.
Tuy nhiên, kịch bản điên rồ nhất đã xuất hiện ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+6', sau hàng loạt nỗ lực hãm thành không biết mệt mỏi, tội đồ trong hiệp một là Ezemuokwe đã tỏa sáng rực rỡ với cú dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho U17 Nhật Bản và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu phân định thắng thua.
Trên loạt đấu súng cân não, bản lĩnh và sự lạnh lùng đã giúp U17 Nhật Bản giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 Uzbekistan, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết U17 châu Á 2026 trong sự vỡ òa của người hâm mộ.
U17 Uzbekistan tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á khi giành vé vào bán kết đầy thuyết phục. Đội bóng Trung Á thể hiện phong độ ấn tượng với những chiến thắng trước U17 Australia và U17 Hàn Quốc, qua đó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu. Lối chơi của U17 Uzbekistan mang đậm tính kỷ luật, đề cao khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhóm nhỏ kỹ thuật.
Tuy nhiên, thử thách dành cho U17 Uzbekistan ở bán kết sẽ vô cùng lớn khi đối thủ là ứng cử viên vô địch U17 Nhật Bản. Đại diện Đông Á thể hiện sức mạnh vượt trội với chuỗi 4 trận toàn thắng trên hành trình vào bán kết. Ở tứ kết, U17 Nhật Bản dễ dàng vùi dập U17 Tajikistan với tỷ số 5-0, qua đó khẳng định sức mạnh toàn diện.
Không chỉ sở hữu hàng công bùng nổ, U17 Nhật Bản còn duy trì sự cân bằng giữa công và thủ nhờ khả năng giữ cự ly đội hình cực tốt. Nếu U17 Uzbekistan nổi bật bởi tính tổ chức và sự chặt chẽ, thì U17 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp cao hơn nhờ lối chơi hài hòa, hiệu quả và giàu tính đột biến.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG VÀO !!! U17 Uzbekistan tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được luân chuyển vào vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không chuẩn xác.
5': Hai đội đang thi đấu thăm dò nên chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm. U17 Nhật Bản chủ động kiểm soát bóng, nhưng chưa làm khó được hàng thủ của đối phương.
6': THẺ VÀNG !!! Mamatov nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Tsuneyoshi.
8': PHẠT GÓC !!! U17 Nhật Bản đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm U17 Uzbekistan, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
9': Tuyến tiền vệ của U17 Nhật Bản chuyền hỏng, nhưng U17 Uzbekistan lại phản công không tốt nên đã bị hàng thủ đối phương dễ dàng hóa giải thành công.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tấn công bên cánh phải, nhưng Mamatov đã băng về kịp thời hóa giải thành công. U17 Nhật Bản đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
17': TRUY CẢN TỐT !!! U17 Uzbekistan tấn công bên cánh trái, nhưng Motosuna đã xoạc bóng chuẩn xác khiến cho Sadirjonov không thể xâm nhập vòng cấm địa. U17 Nhật Bản vẫn đang thi đấu rất tập trung.
19': ĐÁNG TIẾC !!! U17 Uzbekistan tấn công trung lộ, nhưng đường chuyền cuối cùng của Aliyev lại không tốt nên đã bị hậu vệ U17 Nhật Bản truy cản thành công.
21': KHÔNG VÀO !!! Rakhimov tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không làm khó được thủ môn Oshita bên phía U17 Nhật Bản.
24': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! U17 Nhật Bản phản công nhanh, bóng được chuyền cho Kimura bên cánh trái, nhưng pha đẩy bóng tốc độ của cầu thủ này đã không vượt qua được hậu vệ đối phương.
26': PHẠT ĐỀN !!! Ravshanbekov đi bóng xâm nhập vòng cấm địa của U17 Nhật Bản buộc Ezemuokwe phải phạm lỗi, U17 Uzbekistan được hưởng 11m. Trung vệ của U17 Nhật Bản nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
28': VÀO VÀO VÀO !!! Aliyev được giao trọng trách sút phạt 11m, cầu thủ này đánh lừa thủ môn U17 Nhật Bản để mở tỉ số trận đấu cho U17 Uzbekistan.
33': Các đội vừa được trọng tài cho nghỉ ít phút để tiếp nước.
36': PHẠT GÓC !!! U17 Uzbekistan đá phạt góc bên cánh trái, Erkinov treo bóng quá mạnh nên không gây ra được sự nguy hiểm cho khung thành của U17 Nhật Bản.
39': Sau khi có bàn mở tỉ số, U17 Uzbekistan đang thi đấu rất tốt, kiểm soát thế trận và gây ra nhiều khó khăn cho U17 Nhật Bản.
42': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Uzbekistan tấn công bên cánh phải, bóng được phất dài cho Sadirjonov bứt tốc, nhưng không thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45+4': CHẤN THƯƠNG !!! Tsuneyoshi dính chấn thương phải rời sân bằng cáng.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Uzbekistan tạm dẫn 1-0 U17 Nhật Bản.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
50': Những phút đầu hiệp 2, U17 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng U17 Uzbekistan vẫn thi đấu với cự ly đội hình tốt nên khiến đội bóng của HLV Shingi Ono gặp khó.
53': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm để Ezemuokwe đánh đầu, nhưng bóng đi không trúng đích. U17 Nhật Bản vẫn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của nhà đương kim vô địch.
56': PHẠT GÓC !!! U17 Nhật Bản đá phạt góc, nhưng không làm khó được hàng thủ U17 Uzbekistan. Đội bóng áo xanh đang tạo ra sức ép lớn lên phần sân của đối phương.
60': KHÔNG VÀO !!! Sadirjonov có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa U17 Nhật Bản, nhưng anh lại không thắng được thủ môn Oshita.
61': PHẠT GÓC !!! U17 Uzbekistan được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp, nhưng không gây ra được quá nhiều khó khăn cho hàng thủ của U17 Nhật Bản.
67': KHÔNG VÀO !!! Aliyev có bóng trong vòng cấm địa U17 Nhật Bản, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, chéo góc nhưng lại đi chệch khung thành.
73': KHÔNG VÀO !!! U17 Uzbekistan dứt điểm ở ngoài vòng cấm, nhưng bóng đập chân hậu vệ U17 Nhật Bản đi hết đường biên ngang.
74': PHẠT GÓC !!! U17 Uzbekistan đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm U17 Nhật Bản, nhưng hậu vệ áo xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
78': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! U17 Nhật Bản đã đưa được bóng vào lưới U17 Uzbekistan, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng của Motosuna vì cho rằng việt vị. Tuy nhiên, băng quay chậm cho thấy, các trọng tài đã mắc sai lầm.
82': U17 Nhật Bản đang gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng chưa thành công vì U17 Uzbekistan vẫn phòng ngự rất chặt chẽ, bọc lót cho nhau tốt.
87': BẾ TẮC !!! U17 Nhật Bản vẫn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của U17 Uzbekistan.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+2': PHẠM LỖI !!! Motosuna phạm lỗi với thủ môn Shomurodov trong lúc tranh chấp bóng trong vòng cấm địa U17 Uzbekistan.
90+6': VÀO VÀO VÀO !!! Sau rất nhiều nỗ lực thì U17 Nhật Bản đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau cú dứt điểm của Ezemuokwe.
KẾT THÚC HIỆP 2 !!! Hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 và phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.
U17 NHẬT BẢN THẮNG 3-2 LUÂN LUÂN U17 UZBEKISTAN !!! Trên loạt sút luân lưu cân não, U17 Nhật Bản giành chiến thắng 3-2 trước U17 Uzbekistan để đoạt vé vào chung kết U17 châu Á 2026.
Trực tiếp u17 Nhật Bản vs U17 Uzbekistan trong khuôn khổ bán kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 22h ngày 19/5.
