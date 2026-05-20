U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin

Trận bán kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan đã diễn ra vô cùng kịch tính. Tưởng chừng như phải nhận thất bại, nhưng bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng của Ezemuokwe đã kéo U17 Nhật Bản từ "cõi chết" trở về, trước khi bản lĩnh trên chấm luân lưu giúp họ đoạt vé vào chung kết.

Bước ngoặt từ chấm 11m trong hiệp một

Bước vào trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. U17 Nhật Bản là đội chủ động kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật của nhà đương kim vô địch U17 Uzbekistan. Sự bế tắc của các học trò HLV Shingi Ono thể hiện rõ khi những nỗ lực cá nhân của Kimura hay các tình huống leo biên đều bị hàng thủ đối phương hóa giải.

Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 26. Từ một tình huống đột phá dũng mãnh xâm nhập vòng cấm, Ravshanbekov đã buộc trung vệ Ezemuokwe của U17 Nhật Bản phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đại diện Trung Á (Ezemuokwe cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng).

Trên chấm 11m ở phút 28, Aliyev không mắc bất cứ sai lầm nào, đánh lừa thủ môn Oshita để mở tỷ số 1-0 cho U17 Uzbekistan. Khó khăn càng thêm chồng chất cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc khi đến phút bù giờ 45+4', Tsuneyoshi dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Kịch tính phút bù giờ và loạt luân lưu định mệnh

Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, U17 Uzbekistan vẫn cho thấy sự khó chịu với cự ly đội hình hợp lý. Thậm chí, U17 Uzbekistan còn tạo ra nhiều pha phản công sắc bén với các cơ hội ngon ăn của Sadirjonov (phút 60) hay Aliyev (phút 67).

Tình huống gây tranh cãi nổ ra ở phút 78 khi U17 Nhật Bản đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Motosuna, nhưng trọng tài lại từ chối bàn thắng vì cho rằng có lỗi việt vị, dù băng quay chậm cho thấy đây là một quyết định sai lầm.

Tuy nhiên, kịch bản điên rồ nhất đã xuất hiện ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+6', sau hàng loạt nỗ lực hãm thành không biết mệt mỏi, tội đồ trong hiệp một là Ezemuokwe đã tỏa sáng rực rỡ với cú dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho U17 Nhật Bản và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu phân định thắng thua.

Trên loạt đấu súng cân não, bản lĩnh và sự lạnh lùng đã giúp U17 Nhật Bản giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 Uzbekistan, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết U17 châu Á 2026 trong sự vỡ òa của người hâm mộ.