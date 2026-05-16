Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Australia ở đâu?

U17 Việt Nam vs U17 Australia sẽ gặp nhau tại tứ kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0h ngày 17/5 (giờ Hà Nội). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp U17 Trung Quốc ở bán kết.

Trận tứ kết U17 Việt Nam vs U17 Australia sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360 và kênh YouTube AFC Asian Cup của Liên đoàn bóng đá châu Á.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Theo thống kê, trong 2 lần chạm trán gần nhất với U17 Australia, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đang duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Cụ thể, tại VCK U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã hòa U17 Australia với tỉ số 1-1. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua, U17 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết trên hành trình giành chức vô địch.

Nhận định về trận tứ kết U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland cho biết: “U17 Việt Nam từng đối đầu với U17 Australia nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Toàn đội U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm trước U17 Australia”.