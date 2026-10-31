Các mặt hàng xăng đều giảm từ 0 giờ ngày 1/11

Giá xăng dầu hôm nay (1/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00. Trước đó, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng; Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 24.950 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.580 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.800 đồng lít, giá bán mới là 24.220 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 0h00 ngày 1/11 giữ nguyên giá 30.240 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giữ giá bán là 30.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không thay đổi giá 23.590 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (1/11) áp dụng từ 0h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các mặt hàng xăng, dầu; đồng thời cũng không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VNĐ/lít. Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.