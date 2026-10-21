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Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng

Thứ Tư, 17:43, 21/10/2026
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VOV.VN - VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 21/10, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng. Đà bứt phá chủ yếu nhờ bộ đôi VIC và VHM, trong bối cảnh thanh khoản thị trường tăng vọt.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay 21/10 khi đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ tích cực từ cả trong và ngoài nước. Chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á đồng loạt phục hồi, trong khi hàng loạt ngân hàng trong nước công bố giảm lãi suất huy động và cho vay sau thông điệp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư và giảm bớt sức ép đối với thị trường.

Ngay trong phiên sáng, VN-Index tăng 36,39 điểm (+2,15%), lên 1.728,36 điểm. Thanh khoản tăng gấp đôi so với phiên sáng hôm trước. Dù sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn là động lực chính, đóng góp hơn hai phần ba tổng mức tăng của chỉ số.

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Chứng khoán bùng nổ, sắc xanh phủ kín bảng điện

Đà tăng tiếp tục được củng cố trong phiên chiều, đưa thị trường vào trạng thái bùng nổ với nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần, không còn dư bán. VIC và VHM tiếp tục dẫn dắt thị trường khi đóng góp tổng cộng 30,15 điểm, tương đương 64,6% mức tăng của VN-Index.

Bên cạnh hai cổ phiếu lớn này, nhiều mã có mức độ tương quan cao với chỉ số chung cũng bứt phá mạnh, trong đó phần lớn thuộc nhóm bất động sản như NLG, HDC và DXS, đồng loạt đóng cửa trong sắc tím.

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Nâng hạng chứng khoán: Làm sao để dòng vốn ngoại không chỉ đến rồi đi?

VOV.VN - Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, để đón dòng vốn tỷ USD, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thị trường, nâng cao minh bạch thông tin và cải thiện chất lượng tín nhiệm quốc gia.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi PVT và PVP sau nhiều ngày “làm mưa làm gió” với chuỗi tăng điểm không biết mệt mỏi, nay lại trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi kết phiên với biên độ điều chỉnh lần lượt ở mức (-4,96%) và (-6,99%). Sắc xanh ngập tràn thị trường khi số mã tăng điểm (260 mã) áp đảo số mã giảm điểm (81 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh bùng nổ (51,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch hôm nay 21/10, VN-Index tăng 46,70 điểm (+2,76%) lên 1.738,67 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 895,8 triệu đơn vị, giá trị 19.351,6 tỷ đồng.

Diễn biến khởi sắc trên HOSE cũng kéo HNX nới rộng đà tăng theo, nhưng mức tăng của HNX-Index không bằng VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 21/10, HNX-Index tăng 3,71 điểm (+1,44%) lên 261,67 điểm với 86 mã tăng và 57 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 80 triệu đơn vị, giá trị 1.114,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên sàn UPCoM lại có rung lắc khá mạnh trong phiên chiều, dù chỉ dao động trong sắc xanh suốt phiên và đóng cửa ở mức cao hơn phiên sáng. Chốt phiên giao dịch hôm nay, chỉ số UPCoM-Index tăng 1,02 điểm (+0,81%) lên 126,24 điểm với 126 mã tăng và 90 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 37,9 triệu đơn vị, giá trị 592 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào ngày vui của thị trường chung với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 190 tỷ đồng. TCB 290 tỷ đồng, MSN 145 tỷ đồng và VIC 89 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -173 tỷ đồng, VCB -106 tỷ đồng, ACB -103 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Diệp Diệp/VOV.VN
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