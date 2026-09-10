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Chứng khoán Mỹ giảm khi giá dầu vượt 100 USD/thùng

Thứ Năm, 15:01, 10/09/2026
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VOV.VN - Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9 trong sắc đỏ khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,77%. Chỉ số S&P 500 mất 0,48%, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,64%.

Có 10 trong tổng số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 giảm điểm. Trong đó, công nghiệp và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất, lần lượt mất 1,51% và 1,39%. Năng lượng là nhóm ngành duy nhất đi ngược xu hướng, tăng 1,09% nhờ giá dầu đi lên.

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Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn một tháng sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran. Ảnh Reuters.

Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn một tháng sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran, làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua Eo biển Hormuz. Kết thúc phiên, dầu Brent giao tháng 11 tăng 3,36%, lên 101,21 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10 tăng 3,25%, lên 96,05 USD/thùng tại New York.

chung khoan my giam khi gia dau vuot 100 usd thung hinh anh 2
Ảnh minh họa. Ảnh TTXVN

Đà tăng của giá năng lượng làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, qua đó tác động đến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện đánh giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Áp lực đối với thị trường còn đến từ đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên 4,859%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023, sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo kế hoạch tăng gấp ba quy mô mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn lên 6 tỷ USD.

Tâm lý nhà đầu tư cũng chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại khi Canada chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy giá dầu tăng và nguy cơ lạm phát kéo dài đang trở thành sức ép lớn đối với thị trường tài chính Mỹ, khi giới đầu tư đồng thời phải tính đến khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Hoàng Nguyễn/VOV1 khai thác
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