Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

Giá dầu thế giới tăng cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá xăng dầu hôm nay (10/9 - theo giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu thô Brent kỳ hạn giao tháng gần nhất chốt phiên tăng 3,29 USD (tương đương 3,4%) lên mức 101,21 USD/thùng, sau khi có lúc chạm đỉnh 101,58 USD. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,02 USD (tương đương 3,25%) lên mức 96,05 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 22/5/2026.

Kể từ cuối tháng 5, giá dầu thế giới nhìn chung giao dịch ở mức thấp hơn nhiều so với ngưỡng 100 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng rằng xung đột sẽ chỉ duy trì ở mức độ căng thẳng thấp. Sự lạc quan đặc biệt gia tăng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời về việc ngừng các cuộc tấn công, mặc dù một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa đạt được.

Nhưng cục diện này đang thay đổi khi các cuộc tấn công tái diễn trở lại. Ngày 9/9, Iran tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz, trong khi Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu của Iran, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột đã kéo dài sáu tháng qua.

"Diễn biến giá dầu Brent tiến về và vượt lại mốc 100 USD/thùng phản ánh việc thị trường ngày càng phải thay đổi quan điểm về thời gian cuộc khủng hoảng tại Trung Đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung từ khu vực này," ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định.

Trong phiên giao dịch trước đó, theo Reuters, giá dầu thô Brent đã tăng 2,77 USD (tương đương 2,83%) lên mức 100,69 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mốc 100,95 USD. Giá dầu thô WTI cũng tăng 2,18 USD (tương đương 2,34%) lên 95,21 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.

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Kể từ khi cuộc xung đột liên quan đến Iran bùng phát vào ngày 28/2, giá dầu Brent đã tăng vọt, chạm mức đỉnh 126,41 USD/thùng vào ngày 30/4.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: "Việc giá dầu Brent tiến sát và quay lại ngưỡng trên 100 USD/thùng phản ánh thực tế là thị trường đang ngày càng phải thay đổi quan điểm về thời gian cuộc khủng hoảng tại Trung Đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung từ khu vực này."

Trong tuần này, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) nhắm vào cơ sở năng lượng của Arab Saudi đã gây ra hỏa hoạn tại các công trình dầu khí, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột sẽ leo thang nghiêm trọng.

Các cuộc tấn công này cũng đe dọa hoạt động vận chuyển dầu thô qua Biển Đỏ – tuyến đường thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz, nơi dòng chảy dầu khí vốn đã bị hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài sáu tháng qua leo thang mạnh mẽ, các lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều tàu chở dầu của Iran, trong khi Iran nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan và tấn công các tàu thuyền khác.

Rủi ro về nguồn cung tăng

"Giới đầu tư dường như đang tính đến kịch bản xung đột kéo dài hơn tại Trung Đông, cũng như rủi ro việc leo thang các cuộc tấn công quân sự gần đây sẽ làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ từ khu vực này," ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định.

"Rủi ro then chốt là liệu các vụ tấn công tàu chở dầu gần đây có dẫn đến việc giảm các hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu (ship-to-ship transfers) tại Vịnh Oman hay không; hoạt động này vốn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dầu cho thị trường toàn cầu và kiềm chế đà tăng giá."

Ngày càng nhiều ngân hàng, bao gồm Goldman Sachs, Bank of America và HSBC, đã nâng dự báo giá dầu thô trong những ngày gần đây.

Theo ông Claudio Galimberti, Chuyên gia kinh tế trưởng của Rystad Energy, trong tuần trước khi giao tranh tái diễn vào ngày 30 tháng 8, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt khoảng 8 đến 9 triệu thùng/ngày – gấp đôi so với tuần trước đó – mặc dù gần đây con số này đã giảm xuống dưới mức 2 triệu thùng/ngày.