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Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt 217 triệu đồng vì loạt vi phạm chứng khoán

Thứ Tư, 15:01, 14/10/2026
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VOV.VN - Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 217,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 598/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (địa chỉ: số 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, TP Đà Nẵng).

Theo quyết định, Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt tổng cộng 217,5 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

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Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt 217 triệu đồng do loạt vi phạm chứng khoán (Ảnh minh họa: KT)

Các tài liệu bị chậm công bố dưới 15 ngày so với quy định gồm: báo cáo tài chính (BCTC) riêng quý II/2025 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Trong khi đó, các tài liệu bị chậm công bố từ 15 ngày trở lên gồm BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, năm 2025; BCTC riêng và hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2025, năm 2026; BCTC hợp nhất quý II, quý III, quý IV/2025 và quý I, quý II/2026; báo cáo thường niên năm 2024 và năm 2025.

Ngoài ra, Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt 125 triệu đồng do không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025. Hành vi này vi phạm điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với doanh nghiệp là 217,5 triệu đồng.

Diệp Diệp/VOV.VN
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