An Phát chậm, không công bố nhiều báo cáo

Theo Quyết định số 583/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ An Phát (địa chỉ: 10/23/82 phố Chùa Láng, phường Láng, Thành phố Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu. Trong đó có báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024 và bán niên năm 2025.

Vi phạm công bố thông tin, An Phát và Nam Sông Hậu bị xử phạt (Ảnh minh họa: KT)

Doanh nghiệp cũng không gửi các báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024 và bán niên năm 2025.

Ngoài ra, Công ty không gửi thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024 và bán niên năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2023 và bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và bán niên năm 2025.

Công ty cũng gửi không đúng thời hạn cho HNX một số tài liệu, gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021 và năm 2021; thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021 và bán niên năm 2023; cùng công bố thông tin về Nghị quyết người sở hữu trái phiếu số 01/2025/NQ-APC-TVSI ngày 13/02/2025.

Nam Sông Hậu chậm công bố nhiều thông tin

Theo Quyết định số 584/QĐ-XPHC, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ) 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Thủy điện Đăkpsi và Công trình 3 bị phạt do vi phạm công bố thông tin VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thủy điện Đăkpsi, Công ty Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Theo quyết định xử phạt, Nam Sông Hậu chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của HNX đối với nhiều tài liệu.

Các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét; Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét; Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2025 và bán niên năm 2026; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2025 và bán niên năm 2026; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2025 và bán niên năm 2026.

Ngoài ra, các tài liệu bị chậm công bố còn có Quyết định số 10203960 ngày 18/3/2026 của Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Quyết định số 10204034 ngày 27/3/2026 của Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với Báo cáo thường niên năm 2025, Nam Sông Hậu chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của HNX.