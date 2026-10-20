Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 625/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (địa chỉ trụ sở chính: Số 19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn bị phạt 162,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin (Ảnh minh họa: KT)

Các vi phạm gồm chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024; chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với báo cáo thường niên năm 2024 và bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Ngoài ra, Công ty bị phạt 77,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo theo điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP. Cụ thể, Công ty chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn là 162,5 triệu đồng.