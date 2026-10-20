Chậm công bố thông tin, Tín Nghĩa bị phạt 92,5 triệu đồng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 622/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai).

Theo quyết định, Tín Nghĩa bị phạt tiền 92.500.000 đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025.

Chậm công bố thông tin, Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa bị phạt 92,5 triệu đồng

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét riêng và hợp nhất năm 2024; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Ngoài ra, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.