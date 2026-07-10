Giá cà phê hôm nay 10/7: Cà phê trong nước giảm còn 92.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều ngày 9/7 tại khu vực Tây Nguyên giảm, dao động trong khoảng 91.800 - 92.300 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 92.300 đồng/kg.

Chiều 9/7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 2.500 đồng/kg

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.300 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 9/7. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng giảm 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, hiện có mức giá 92.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng có giá 91.800 đồng/kg, cùng giảm 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 9/7

Giá cà phê thế giới ổn định

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 9/7 (theo giờ Việt Nam) ổn định với phiên giao dịch gần nhất. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.761 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 324,25 US cent/lb, ổn định so với phiên liền trước.