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Giá cà phê hôm nay 8/7: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Thứ Tư, 01:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới sáng 8/7 (giờ Việt Nam) trên hai sàn quốc tế London và New York đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 4,23%, tương đương 172 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.892 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 8/7 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.748 – 4.073 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 4,23%, tương đương 172 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.892 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 331,60 US cent/lb, giảm 8,89% tương đương 32,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê Robusta giữ giá, Arabica duy trì tăng giá

Giá cà phê hôm nay, cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 7/7 - theo giờ Việt Nam - đang ở trạng thái giữ giá và tăng giá trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 4.064 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 7/7 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang ở mức 363,95 cent/lb, tăng 15,3%, tương đương tăng 48,3 cent/lb so với phiên trước.

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Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 4.064

Giá cà phê trong nước tăng 4.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 7/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 3.900 – 4.000 đồng/kg so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 96.200 - 97.000 đồng/kg, giá bán trung bình 96.800 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 96.200 - 97.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 96.700 đồng/kg, tăng 3.900 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 96.800 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với phiên trước.

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Giá cà phê nhân xô cuối ngày 7/7 là 96.200 - 97.000 đồng/kg

Xuất khẩu cà phê tập trung vào chủng loại Robusta

Bộ Công Thương cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tập trung vào cà phê Robusta, chiếm tới 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỷ trọng cà phê chế biến tăng lên 17,9% cho thấy xu hướng tích cực trong việc nâng cao giá trị gia tăng và giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô.

Mặc dù cà phê Arabica và cà phê Excelsa còn chiếm tỷ trọng thấp, đặc biệt Excelsa chỉ đạt 0,06%, song mức tăng trưởng của nhóm hàng này cho thấy dư địa phát triển các chủng loại cà phê có giá trị gia tăng cao, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu trong thời gian tới.

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Nông nghiệp tái sinh đang thay đổi tích cực ngành cà phê Việt Nam

VOV.VN - Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt các yêu cầu về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải carbon, nông nghiệp tái sinh đang là một hướng đi giúp ngành cà phê Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo thêm giá trị cho người nông dân.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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