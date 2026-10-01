Giá cà phê hôm nay 1/10: Giá cà phê thế giới tăng, cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước cuối ngày (30/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 93.000 - 93.800 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.600 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 93.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 93.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 93.800 đồng/kg.

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Cà phê thế giới Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 30/9 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng tăng ở trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 2,23%, tương đương giảm 76 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.486 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1,83 %, tương đương tăng 5,30 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 294.75 cent/lb.

Việt Nam vượt qua Brazil xuất khẩu cà phê hòa tan

Bức tranh ngành cà phê Việt Nam đang bước vào một chương hoàn toàn khác. Theo dữ liệu từ Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), trong tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 310.000 bao cà phê hòa tan loại 60kg (tương đương 18.600 tấn), chính thức vượt qua Brazil để vươn lên đứng đầu thế giới về lượng xuất khẩu mặt hàng này trong tháng.

Tỷ trọng của cà phê hòa tan trong cơ cấu xuất khẩu cũng tăng lên. Tính trong 11 tháng của niên vụ 2024-2025, dòng sản phẩm chế biến sâu này chiếm 12,4% tổng lượng xuất khẩu, tăng từ mức 11,5% của cùng kỳ năm trước. Dù xuất khẩu hạt nhân thô vẫn chiếm đa số, nhưng bước dịch chuyển này cho thấy các doanh nghiệp Việt không còn muốn mãi đóng vai trò là "vựa nguyên liệu thô" chịu nhiều bấp bênh theo giá thị trường quốc tế.

Không chỉ sôi động ở thị trường quốc tế, sức mua trong nước cũng đang tăng nhiệt. Theo số liệu từ nền tảng phân tích thương mại điện tử Metric, chỉ tính riêng trong quý hè từ 1/6 đến 31/8, doanh số cà phê hòa tan trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã chạm mốc 217,2 tỷ đồng với khoảng 1,1 triệu sản phẩm được tiêu thụ. Lượng cửa hàng kinh doanh mặt hàng này tăng tới 63% so với cùng kỳ, phản ánh rõ nét thói quen tiêu dùng tiện lợi đang bám rễ sâu vào đời sống đô thị hiện đại.

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường cà phê Việt Nam dự kiến đạt khoảng 518,72 triệu USD trong năm 2025 và có thể chạm mốc 737,99 triệu USD vào năm 2031, trong đó loại hòa tan chiếm khoảng 37,1% doanh thu. Trên bình diện toàn cầu, phân khúc này cũng băng băng về đích với ước tính đạt 38,57 tỷ USD vào năm 2026.