Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 88.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 87.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước đầu ngày 14/5, ổn định so với cuối ngày 13/5. Tại khu vực Tây Nguyên giá bán dao động trong khoảng 87.300 - 88.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có cùng mức giá 87.900 đồng/kg, Còn tại tỉnh Lâm Đồng giá bán đang là giá 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đi ngang trên cả hai sàn giao dịch

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới đầu ngày 14/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.664 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giao địch ở mức là 294,80 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,87%, tương đương 70 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.664 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 1,27%, tương đương 3,80 US cent/lb, giao địch ở mức là 294,80 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 13/5, giảm nhẹ 100 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nguyên giá bán dao động trong khoảng 87.300 - 88.000 Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg.

