Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới cuối ngày 13/5 đồng loạt lao dốc khi cả Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đều giảm mạnh. Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cũng điều chỉnh giảm nhẹ 100 đồng/kg, dao động từ 87.300 - 88.000 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,87%, tương đương 70 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.664 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 1,27%, tương đương 3,80 US cent/lb, giao địch ở mức là 294,80 US cent/lb.
Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 13/5, giảm nhẹ 100 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nguyên giá bán dao động trong khoảng 87.300 - 88.000 Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có cùng mức giá 87.900 đồng/kg, Còn tại tỉnh Lâm Đồng giá bán đang là giá 87.300 đồng/kg.