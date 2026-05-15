Giá cà phê hôm nay 15/5: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Thứ Sáu, 08:59, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt giảm.

Cụ thể, giá cà phê thế giới sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,21%, tương đương 45 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.689 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 294,45 US cent/lb, tăng 0,61% tương đương 1,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabia cùng tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 14/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng trên sàn London kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,75%, tương đương 28 USD/tấn giao dịch ở mức 3.762 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,49%, tương đương 1,45 US cent/lb, đang giao dịch ở mức là 296,25 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 14/5, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Tại khu vực Tây Nguyên giá bán dao động trong khoảng 88.300 - 89.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại vùng Đắk Nông cũ giá bán cà phê đang ở mức cao nhất là 89.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có cùng mức giá 88.900 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giá bán đang là giá 88.300 đồng/kg.

 

PV/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 13/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 88.200 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng ngày 13/5, giá cà phê trong nước các tỉnh khu vực Tây ổn định so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 88.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 12/5: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới sáng 12/5 (giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả hai sàn quốc tế London và New York. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,47%, tương đương 90 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.734 USD/tấn.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh.

Giá cà phê hôm nay 11/5: Cà phê trong nước thu mua trung bình ở mức 87.300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 11/5 thu mua ở mức cao với giá là 87.300. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê giảm nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 10/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê phiên sáng ngày 10/5, cà phê trong nước đi ngang, giá thu mua cao nhất là 87.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cũng ổn định.

