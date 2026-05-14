Giá cà phê hôm nay 15/5: Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabia cùng tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 14/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng trên sàn London kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,75%, tương đương 28 USD/tấn giao dịch ở mức 3.762 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,49%, tương đương 1,45 US cent/lb, đang giao dịch ở mức là 296,25 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 14/5, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Tại khu vực Tây Nguyên giá bán dao động trong khoảng 88.300 - 89.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại vùng Đắk Nông cũ giá bán cà phê đang ở mức cao nhất là 89.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có cùng mức giá 88.900 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giá bán đang là giá 88.300 đồng/kg.