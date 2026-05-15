Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê thế giới cùng giảm trên 2 sàn giao dịch

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm 8h30’ ngày 16/5 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đóng cửa giảm 2,55%, tương đương giảm 94 USD/tấn so với cuối phiên trước về mức 3.595 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 cũng giảm về mức 284,60 US cent/lb, sau khi giảm 3,35% tương đương giảm 9,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.800 đồng/kg

Giá cà phê sáng nay (16/5) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện đang đi ngang sau khi giảm 1.200 đồng/kg vào cuối ngày 15/5. Giá cà phê nhân xô toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.700 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đầu giờ sáng nay đang là 87.100 - 87.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 15/5 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.800 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.700 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 15/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm so với phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.177 – 3.701 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,94%, tương đương 73 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.689 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 294,45 US cent/lb, giảm 0,61% tương đương 1,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.