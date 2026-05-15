Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên có xu hướng giảm. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 87.700 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước.
Giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng/kg
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 15/5 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.800 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.700 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.100 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 15/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm so với phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.177 – 3.701 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,94%, tương đương 73 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.689 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 294,45 US cent/lb, giảm 0,61% tương đương 1,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.