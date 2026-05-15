Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 1.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 15/5 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.800 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.700 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 15/5 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm so với phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.177 – 3.701 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,94%, tương đương 73 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.689 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 294,45 US cent/lb, giảm 0,61% tương đương 1,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.