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Giá cà phê hôm nay 16/7: Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg

Thứ Năm, 01:30, 16/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cập nhật sáng sớm, giá cà phê trong nước các tỉnh khu vực Tây Nguyên có xu hướng tăng, mức tăng 1.200 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 97.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 9/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.700 - 97.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.300 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

gia ca phe hom nay 16 7 gia ca phe trong nuoc tang 1.200 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 97.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 96.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 9/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.710 – 4.066 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 5,04%, tương đương 195 USD/tấn, giao dịch ở mức 4.066 USD/tấn.

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Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 337,02 US cent/lb, giảm 1,23% tương đương 4,20 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

PV/VOV.VN
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