Giá cà phê hôm nay 19/5: Cà phê giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 19/5 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.365 USD/tấn giảm so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 266,90 US cent/lb cũng giảm so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 86.200 đến 87.200 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 87.100 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.200 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 87.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 87.200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới chiều 18/5 - theo giờ Việt Nam, đều giảm trên 2 sàn quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,10% tương đương giảm 37 USD/tấn, giá bán đang là 3.328 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,10%, tương đương tăng 0,25 cent/lb, giá bán đang là 260.35 cent/lb.

Chiều 18/5, giá cà phê trong nước giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều 18/5 tại khu vực Tây Nguyên giảm, dao động trong khoảng 87.000 - 87.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực có giá cà phê giảm cao nhất, giá cà phê hiện giao dịch ở mức giá 86.200 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.