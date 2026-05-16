Giá cà phê hôm nay 17/5: Giá cà phê trong nước ở mức 87.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 17/5 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.800 đồng/kg, giảm 1,200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.700 đồng/kg, giảm 1,200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1,200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,200 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 87.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 17/5 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,55%, tương đương giảm 94 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.595 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 3,35%, tương đương giảm 9,85 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 284.60 cent/lb.

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối nay (16/5 - theo giờ Việt Nam), đang tiếp diễn trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang ở mức 3.595 USD/tấn, giảm 2,55% tương đương giảm 94 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 284,60 US cent/lb, giảm 3,35% tương đương giảm 9,85 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 16/5 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình 87.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 16/5 đang là 87.100 - 87.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica biến động trái chiều

Bộ Công Thương cho biết, những ngày đầu tháng 5/2026, thị trường cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều với giá cà phê Robusta tăng, trong khi giá cà phê Arabica giảm.

Giá cà phê Robusta tăng do lượng hàng tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 16,5 tháng, nguồn cung từ Việt Nam và Indonesia ở mức thấp, trong khi nhu cầu thu mua của các nhà rang xay vẫn duy trì ổn định. Tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn của nông dân tại một số quốc gia sản xuất lớn, cũng góp phần hạn chế lượng hàng bán ra.

Ngược lại, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm trước triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng, khi Brazil - quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới - được dự báo có vụ mùa thuận lợi nhờ thời tiết tích cực và chu kỳ cho năng suất cao của cây cà phê Arabica. Đồng thời, hoạt động bán ra từ giới đầu tư cũng góp phần khiến giá cà phê Arabica điều chỉnh giảm trong những ngày đầu tháng 5/2026.