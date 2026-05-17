Giá cà phê hôm nay 18/5: Giá cà phê dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới ngày 17/5 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,55%, tương đương giảm 94 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.595 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 3,35%, tương đương giảm 9,85 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 284.60 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 17/5 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.800 đồng/kg, giảm 1,200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.700 đồng/kg, giảm 1,200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1,200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,200 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 87.100 đồng/kg.