Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới chiều 19/11 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 2,23%, tương đương giảm 69 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.022 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,97%, tương đương giảm 5,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 280.95 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều 19/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 74.200 - 75.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 75.000 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 74.800 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 74.800 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 74.200 đồng/kg, giảm 2.300 đồng/kg so với phiên trước.

Sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026 – 2027 dự kiến tăng

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026 – 2027 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, gồm 2,1 triệu tấn robusta, tăng 5% so với vụ trước.

Trong khi đó, triển vọng thời tiết tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới - Brazil cũng là yếu tố được thị trường theo dõi. Những cơn mưa gần đây tại các vùng trồng chính của Brazil đang hỗ trợ quá trình ra hoa của cây cà phê. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường vẫn có lo ngại do một số hoạt động chăm sóc cây trồng bị chậm trễ và quá trình ra hoa diễn ra thiếu đồng đều, có thể khiến vụ thu hoạch năm 2027 trở nên phức tạp hơn.

Tồn kho Robusta được chứng nhận tại London đạt 1,13 triệu bao vào cuối tháng 10/2026, tăng 29,9% so với tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2025.

Hiện tại, vụ thu hoạch cà phê tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới - Việt Nam đang diễn ra, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu được đưa ra thị trường. Các nhà giao dịch cho biết, hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam dự kiến tăng tốc vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Sản lượng thu hoạch được dự báo nhìn chung tương đương niên vụ trước. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước tiếp tục trượt dốc với mức giá thấp nhất gần 3 năm.

Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh, giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam liên tục lao dốc trong thời gian gần đây khi nguồn cung niên vụ 2026–2027 bắt đầu được đưa ra thị trường. Nguồn cung dự kiến tiếp tục tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm từ cuối tháng 11, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá.