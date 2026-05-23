Giá cà phê hôm nay 24/5: Giá cà phê trong nước dao động từ 87.400 - 88.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng 1.300 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 23/5 tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.300 đồng/kg, dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.100 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.100 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 87.900 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 87.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 23/5 (theo giờ Việt Nam) tăng - giảm trái chiều so với phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.106 – 3.481 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,68%, tương đương 57 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.456 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 272,35 US cent/lb, giảm 0,38% tương đương 1,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.