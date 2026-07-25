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Giá cà phê hôm nay 25/7: Cà phê trong nước tiếp đà giảm, giá bán 94.700 đồng/kg

Thứ Bảy, 01:00, 25/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 25/7, Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 giảm về mức 3.818 USD/tấn; cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng đạt 311,05 US cent/lb. Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm, cao nhất 94.700 đồng/kg.

Cà phê Arabica, Robusta tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 25/7, giá thế giới đang ở trạng thái tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang là 3.818 USD/tấn, giảm 2,25%, tương đương giảm 88 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 24/7 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang ở mức 311,05 cent/lb, tăng 0,53%, tương đương tăng 1,65 cent/lb so với phiên trước.

gia ca phe hom nay 25 7 ca phe trong nuoc tiep da giam, gia ban 94.700 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm

Cà phê trong nước giảm tiếp 1.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 24/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm tiếp so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.200 - 94.700 đồng/kg, giá bán trung bình 94.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 94.200 - 94.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.600 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 25 7 ca phe trong nuoc tiep da giam, gia ban 94.700 dong kg hinh anh 2
Hiện giá cà phê tại Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 94.200 - 94.700 đồng/kg

Sản lượng cà phê Việt Nam bị ảnh hưởng bởi El Niño

Bộ Công Thương cho biết, trong những ngày đầu tháng 7/2026, giá cà phê thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Tại Brazil, tiến độ thu hoạch chậm hơn kỳ vọng khi mưa xuất hiện liên tục ở nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Theo Rabobank, lượng mưa lớn và nền nhiệt thấp và độ ẩm cao đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hái, kéo dài thời gian phơi sấy và làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng đối với các lô cà phê đang chế biến.

Đà tăng của giá cà phê còn được hỗ trợ khi tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York tính đến ngày 8/7/2026 giảm xuống còn 354.261 bao loại 60 kg, mức thấp nhất trong khoảng 27 tháng. Trong khi đó, tồn kho Robusta trên sàn ICE London đạt 4.183 lô, tương đương 41.830 tấn. Đối với cà phê Robusta, giá trên thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tăng 7,4%, nhưng thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026/2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Niño. Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê chưa thực sự bền vững do triển vọng nguồn cung toàn cầu có khả năng cải thiện trong niên vụ 2026/2027.

Theo khảo sát của Coffee Trading Academy, sản lượng cà phê Brazil dự báo đạt 71,4 triệu bao, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 11,5% so với niên vụ trước nhờ điều kiện sinh trưởng thuận lợi và diện tích canh tác mở rộng.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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