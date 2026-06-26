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Giá cà phê hôm nay 26/6: Giá cà phê trong nước trung bình 89.500 đồng/kg

Thứ Sáu, 09:02, 26/06/2026
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VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 26/6 thu mua ở mức cao với giá là 89.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta tăng nhẹ.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước ngày 26/6 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 89.400 đồng/kg, tăng 700 đồng so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 89.000 đồng/kg tăng 700 đồng, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 89.400 đồng/kg, tăng 700 đồng và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 89.500 đồng/kg tăng 700 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng 26/6 - (theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái cùng tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,32% so với phiên trước, tương đương tăng 49 USD/tấn lên mức 3.756 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 giảm ở mức 288,80 US cent/lb, sau khi giảm 0,94% tương đương giảm 2,75 US cent/lb so với cuối phiên trước. 

Giá cà phê đồng loạt tăng trên 2 sàn quốc tế

Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trên thị trường thế giới tối 25/6 (theo giờ Việt Nam) bật tăng trên cả 2 sàn quốc tế so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 3,55%, tương đương 127 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.707 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 26 6 gia ca phe trong nuoc trung binh 89.500 dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026, tăng 1,25%, tương đương 3,60 US cent/lb, đang giao dịch với giá 291,55 US cent/lb.

gia ca phe hom nay 26 6 gia ca phe trong nuoc trung binh 89.500 dong kg hinh anh 2

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 89.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 25/6 tăng 700 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 89.400 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.500 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 26 6 gia ca phe trong nuoc trung binh 89.500 dong kg hinh anh 3
Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 89.400, còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức 89.000 đồng/kg.

PV/VOV.VN
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