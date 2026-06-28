Giá cà phê hôm nay 28/6: Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 27/6 tại khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.000 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước có xu hướng giảm

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.800 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 89.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.454– 3.860 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.