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Giá cà phê hôm nay 27/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Thứ Bảy, 01:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 27/6, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.454– 3.860 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

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Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 26/6 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng giảm đảo chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,32%, tương đương tăng 49 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.756 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,94%, tương đương giảm 2,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 288.8 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 26/6 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 90.000 - 90.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.500 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.400 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.400 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 90.000 đồng/kg.

PV/VOV.VN
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