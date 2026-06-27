Giá cà phê hôm nay 27/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 27/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.454– 3.860 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 26/6 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng giảm đảo chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,32%, tương đương tăng 49 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.756 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,94%, tương đương giảm 2,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 288.8 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 26/6 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 90.000 - 90.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.500 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.400 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.400 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1000 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 90.000 đồng/kg.