Giá cà phê hôm nay 29/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 29/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.454– 3.860 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối 28/6 (theo giờ Việt Nam), đang tiếp diễn trạng thái tăng - giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang ở mức 3.817 USD/tấn, tăng 1,62% tương đương tăng 61 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Ở chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương giảm 2,05 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 28/6 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg, giá bán trung bình 89.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 16/5 đang là 89.400 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.800 đồng/kg.

Tồn kho ở mức thấp, giá cà phê khởi sắc

Bộ Công Thương cho biết, những ngày giữa tháng 6/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại do lo ngại nguồn cung ngắn hạn gián đoạn và tồn kho ở mức thấp. Tại Brazil, mưa lớn đúng thời điểm thu hoạch đã làm chậm tiến độ thu hái tại một số vùng sản xuất trọng điểm. Tính đến giữa tháng 6/2026, tiến độ thu hoạch của một hợp tác xã cà phê lớn tại nước này mới đạt 15,8% sản lượng, mức thấp nhất trong 4 năm gần đây.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi lo ngại thời tiết bất lợi tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Indonesia. Hiện tượng El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại các vùng sản xuất chủ chốt. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê trên sàn ICE duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá. Tính đến ngày 16/6/2026, tồn kho Arabica giảm còn 396.957 bao, mức thấp nhất trong 7 tháng; trong khi tồn kho Robusta đạt khoảng 3.991 lô.

Về nhu cầu, cà phê Robusta vẫn nhận được tín hiệu tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngành cà phê hòa tan và hoạt động phối trộn. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nâng dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/2026 lên 31,7 triệu bao, trong đó cà phê Robusta đạt khoảng 30,5 triệu bao, nhưng thông tin này chưa tạo áp lực giảm giá do thị trường vẫn chịu tác động bởi rủi ro thời tiết, tiến độ thu hoạch tại Brazil và tình trạng tồn kho thấp.