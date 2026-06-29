English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 29/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Thứ Hai, 08:56, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 29/6, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 29/6 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.454– 3.860 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương 2,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối 28/6 (theo giờ Việt Nam), đang tiếp diễn trạng thái tăng - giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đang ở mức 3.817 USD/tấn, tăng 1,62% tương đương tăng 61 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Ở chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 đang là 286,75 US cent/lb, giảm 0,71% tương đương giảm 2,05 US cent/lb so với cuối phiên trước.

cop.jpg

Giá cà phê trong nước cao nhất 90.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 28/6 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg, giá bán trung bình 89.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 16/5 đang là 89.400 - 90.000  đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.800 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 29 6 gia ca phe robusta va arabia tang - giam trai chieu hinh anh 1

Tồn kho ở mức thấp, giá cà phê khởi sắc

Bộ Công Thương cho biết, những ngày giữa tháng 6/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại do lo ngại nguồn cung ngắn hạn gián đoạn và tồn kho ở mức thấp. Tại Brazil, mưa lớn đúng thời điểm thu hoạch đã làm chậm tiến độ thu hái tại một số vùng sản xuất trọng điểm. Tính đến giữa tháng 6/2026, tiến độ thu hoạch của một hợp tác xã cà phê lớn tại nước này mới đạt 15,8% sản lượng, mức thấp nhất trong 4 năm gần đây.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi lo ngại thời tiết bất lợi tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Indonesia. Hiện tượng El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại các vùng sản xuất chủ chốt. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê trên sàn ICE duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá. Tính đến ngày 16/6/2026, tồn kho Arabica giảm còn 396.957 bao, mức thấp nhất trong 7 tháng; trong khi tồn kho Robusta đạt khoảng 3.991 lô.

Về nhu cầu, cà phê Robusta vẫn nhận được tín hiệu tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngành cà phê hòa tan và hoạt động phối trộn. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nâng dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/2026 lên 31,7 triệu bao, trong đó cà phê Robusta đạt khoảng 30,5 triệu bao, nhưng thông tin này chưa tạo áp lực giảm giá do thị trường vẫn chịu tác động bởi rủi ro thời tiết, tiến độ thu hoạch tại Brazil và tình trạng tồn kho thấp.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 28/6: Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 28/6: Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước. Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 27/6 tại khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 28/6: Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 28/6: Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước. Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 27/6 tại khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 27/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều
Giá cà phê hôm nay 27/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 27/6, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 27/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 27/6: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 27/6, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62%, tương đương 61 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 26/6: Giá cà phê trong nước trung bình 89.500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 26/6: Giá cà phê trong nước trung bình 89.500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 26/6 thu mua ở mức cao với giá là 89.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 26/6: Giá cà phê trong nước trung bình 89.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26/6: Giá cà phê trong nước trung bình 89.500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 26/6 thu mua ở mức cao với giá là 89.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 25/6: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.700 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 25/6: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, đầu giờ sáng 25/6, giá cà phê trong nước ổn định, dao động trong khoảng 88.300 - 88.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 25/6: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 25/6: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.700 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, đầu giờ sáng 25/6, giá cà phê trong nước ổn định, dao động trong khoảng 88.300 - 88.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 24/6: Giá cà phê thế giới trên 2 sàn tăng - giảm trái chiều
Giá cà phê hôm nay 24/6: Giá cà phê thế giới trên 2 sàn tăng - giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 24/6, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 88.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 24/6: Giá cà phê thế giới trên 2 sàn tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 24/6: Giá cà phê thế giới trên 2 sàn tăng - giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 24/6, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 88.600 đồng/kg.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá